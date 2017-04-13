Грязь на тротуаре и строй автомобилей на месте газона возмутили сегодня, 13 апреля, жителей улицы К. Маркса. Возле дома №21 автовладельцы припарковали своих железных коней на месте, где должны пробиваться первые травинки.

По словам бердчанки Ирины Кончевой, которая живет в этом доме и обратила внимание на такую непорядочность хозяев машин, участок под стихийной парковкой принадлежит муниципалитету и к ТСЖ не относится. Но активистам дома жалко, что двор, в котором они живут, испорчен месивом из глины и грязи. «Я живу 10 лет здесь — такого у нас еще не было. Я бы хотела, чтобы это все привели в порядок те товарищи, которые напакостили. Паркуются они, наверное, давно, но когда они видят, что все уже оттаяло — зачем туда ставят?», — недоумевает Ирина.

Как пояснили в административно-технической инспекции Бердска, наказать нерадивых автолюбителей они не могут. Начальник контролирующего органа Павел Дятлов говорит, что муниципалитет не может запрещать парковку, потому что все вопросы, связанные с автотранспортом и дорожным движением, регулирует Госавтоинспекция: «Вот если ГИБДД найдет в этих действиях нарушения правил стоянки, тогда будут составляться определенные административные материалы». Однако он посоветовал обитателям дома своими силами бороться с хамством на колесах — красотой и порядком: огородить газон забором, засеять землю травой, разбить цветник.

— Я думаю, если жители или представители совета дома напишут письмо в администрацию через общественную приемную или напрямую в управление ЖКХ с просьбой разрешить им благоустройство, им не откажут, — считает Павел Викторович.

Жители же надеются, что бердская ГИБДД с ними согласится и сочтет бескультурную парковку нарушением. «Номера машин «героев» очень хорошо видны на фото, что позволит оперативно установить владельцев транспортных средств, нарушивших правила стоянки и остановки, со всеми вытекающими последствиями», — отметила Ирина Кончева.

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