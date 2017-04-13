Телеканал НТВ сообщил о новой стратегии канала, направленной на снижение агрессивного и провокационного контента. В связи с этим программу «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским заменят на сериал «Улицы разбитых фонарей».

«14 апреля в эфир телеканала НТВ выйдет последний выпуск программы «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. Решение о закрытии ежедневного ток-шоу связано с новой стратегией канала, направленной на снижение агрессивного и провокационного контента на НТВ», — передает «Интерфакс» текст сообщения телеканали в четверг.

Там отмечается, что информационное ток-шоу, стартовавшее в сентябре 2011 года, выходило ежедневно по будням в ранний прайм-тайм, и успешно конкурировало со схожими программами на других телеканалах.

«Однако в рамках общей стратегии обновления сетки вещания НТВ и его нового позиционирования руководство телеканала приняло решение о закрытии популярного ток-шоу», — поясняется в сообщении.

Там говорится, что «благодаря усилиям новой команды, с конца прошлого года НТВ приостановил падение доли, и начал расти».

«Поэтому у нас появилась возможность двигаться дальше в рамках утвержденной стратегии. Мы хотим производить социально значимые и качественные проекты, создавать новое телевидение», — приводятся слова генерального продюсера НТВ Тимура Вайнштейна.

По данным пресс-службы, вместо «Говорим и показываем» с 17 апреля будет выходить сериал «Улицы разбитых фонарей, а в телевизионном сезоне 2017/2018 в этом слоте появится новый проект.

В сообщении уточняется, что сам Закошанский останется на НТВ в качестве автора и ведущего программы «Тоже люди», также телеканал готовит с его участием премьеру осенью.

Новости smi2.ru