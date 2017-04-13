Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

НТВ устал быть агрессивным?

Телеканал НТВ сообщил о новой стратегии канала, направленной на снижение агрессивного и провокационного контента. В связи с этим программу «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским заменят на сериал «Улицы разбитых фонарей».

«14 апреля в эфир телеканала НТВ выйдет последний выпуск программы «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. Решение о закрытии ежедневного ток-шоу связано с новой стратегией канала, направленной на снижение агрессивного и провокационного контента на НТВ», — передает «Интерфакс» текст сообщения телеканали в четверг.

Там отмечается, что информационное ток-шоу, стартовавшее в сентябре 2011 года, выходило ежедневно по будням в ранний прайм-тайм, и успешно конкурировало со схожими программами на других телеканалах.

«Однако в рамках общей стратегии обновления сетки вещания НТВ и его нового позиционирования руководство телеканала приняло решение о закрытии популярного ток-шоу», — поясняется в сообщении.

Там говорится, что «благодаря усилиям новой команды, с конца прошлого года НТВ приостановил падение доли, и начал расти».

«Поэтому у нас появилась возможность двигаться дальше в рамках утвержденной стратегии. Мы хотим производить социально значимые и качественные проекты, создавать новое телевидение», — приводятся слова генерального продюсера НТВ Тимура Вайнштейна.

По данным пресс-службы, вместо «Говорим и показываем» с 17 апреля будет выходить сериал «Улицы разбитых фонарей, а в телевизионном сезоне 2017/2018 в этом слоте появится новый проект.

В сообщении уточняется, что сам Закошанский останется на НТВ в качестве автора и ведущего программы «Тоже люди», также телеканал готовит с его участием премьеру осенью.

Новости smi2.ru

  • Абрамович стал единоличным владельцем компании-акционера «Первого канала» (10)
  • Экс-мэр Бердска Илья Потапов сыграл коррупционера Мартьянова в сериале «Провокатор» (9)
  • Хотите попасть на ТВ? (10)
  • Флешмоб: Региональные газеты России предупреждают читателей о ложной информации на НТВ (17)
  • Флешмоб: НТВ ответил на акцию издателей со всей России информировать читателей о лжи на телеканале (15)
НТВ устал быть агрессивным?

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 апреля 2017 г. [17:00]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[20:50] Выставка живописи «Городское танго»

[17:45] Образ будущего России нарисуют перед выборами президента

[17:35] ЕСПЧ присудил пострадавшим от теракта в Беслане компенсацию в €2,9 млн

Все новости

[20:50] Выставка живописи «Городское танго»

[17:45] Образ будущего России нарисуют перед выборами президента

[17:35] ЕСПЧ присудил пострадавшим от теракта в Беслане компенсацию в €2,9 млн


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 37%, облачность: 66%

13 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 71%

14 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 5.8 м.с.

Облачно, ветер: западный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 72%

15 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: