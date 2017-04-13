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Фракция «ЕР» не стала запрещать детям чиновников учиться за границей

Законопроект, внесенный в Думу депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным, запрещает несовершеннолетним детям государственных и муниципальных служащих, а также топ-менеджеров госкорпораций учиться в иностранных школах и вузах. Инициатива не соответствует Конституции, отмети​л на заседании комитета Госдумы по безопасности его зампред Анатолий Выборный (депутат от фракции «Единой России»). Парламентарий указал и на ​​«несоответствие [законопроекта] базовым положениям Семейного кодекса».

Инициатива Рашкина является «грубейшим нарушением прав человека», а коммунистам вначале надо на партийном уровне запретить детям членов КПРФ обучаться за рубежом, заявил член комитета по безопасности Николай Ковалев (фракция «Единой России), передает РБК.

Ранее отклонить законопроект рекомендовало правительство, сочтя его противоречащим Конституции. Как следует из проекта заключения (есть у РБК), «нормы законопроекта ­направлены на ограниче­ние конституционных прав несовершеннолетни­х детей — граждан Рос­сийской Федерации на образование».

Рашкин внес поправки в закон «О противодействии коррупции» 14 ноября 2016 года. Как подчеркивал сам автор, «проект направлен на прекращение распространенной практики направления родителями — чиновниками, топ-менеджерами госкомпаний и госкорпораций — своих детей для обучения за границу».

Дума в январе отклонила законопроект Рашкина, который предполагал​ запрет российским госслужащим и депутатам иметь недвижимость за пределами страны. Депутаты сочли действующие нормы закона «О противодействии коррупции» достаточными, чтобы доказать и наказать чиновника, если выяснится, что он живет не по средствам. Политолог Константин Калачев называл появление подобных инициатив «политическим троллингом», поскольку за отклонение законопроекта о запрете детям чиновников учиться за рубежом оправдываться будут не представители КПРФ, а в первую очередь единороссы.

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Фракция «ЕР» не стала запрещать детям чиновников учиться за границей

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 апреля 2017 г. [16:45]

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