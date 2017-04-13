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Парапланеристу суд запретил летать в небе над Бердском

Решение Искитимского районного суда Новосибирска, запретившего ему использовать площадку параэродрома «Бердск-Южный», намерен обжаловать новосибирский парапланерист Александр Орлов, организующий тандемные полеты, в том числе для инвалидов-колясочников.

Орлов сообщил 13 апреля, что накануне суд признал незаконным использование им земельного участка для организации полетов, несмотря на то, что собственник доступ на этот участок не ограничивал и каких-либо претензий к парапланеристу не имеет.

«Буду обжаловать это решение. В соответствии с ч.1 ст.262 Гражданского кодекса РФ граждане имеют право свободно, без каких-либо разрешений находиться на не закрытых для общего доступа земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и использовать имеющиеся на этих участках природные объекты в пределах, допускаемых законом и иными правовыми актами, а также собственником соответствующего земельного участка», — отметил он.

Более того, по словам Александра, полеты были разрешены военными (эту площадку используют для парашютных прыжков курсанты Новосибирского высшего военного командного училища).

«Еще в 2010 году военные вплоть до командующего 14-й воздушной армии предоставили инструкцию и разрешили летать в этой зоне. Каких-либо доказательств нарушения права собственности в суд не представлено», — сказал он «Интерфаксу».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ранее суд установил, что полеты на параплане, которые он организует, не являются коммерческими перевозками.

В целом, считает Орлов, ситуация с полетами малой авиации выглядит парадоксально — Россия имеет самое большое воздушное пространство, а летать негде.

«С земли лесного фонда я не могу летать по техническим условиям — там лес, с земли сельхозназначения тоже не могу (прокурор против), с действующих аэродромов не могу, потому что это небезопасно, а пустой аэродром «Бердск-Южный» не могу использовать, потому что тоже прокуратур против. Нет никаких «лягушатников» для малой авиации и выделенных для полётов зон, весь воздух имеет одинаковый статус. Нас сделали заведомыми преступниками и правонарушителями. Если бы во времена полета в космос Юрия Гагарина были такие правила, как сейчас, у нас не было бы не только космоса, но и авиации вообще, потому что все вырастает из малой авиации», — считает Александр Орлов.

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Парапланеристу суд запретил летать в небе над Бердском

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 апреля 2017 г. [16:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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