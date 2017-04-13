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Автобус на дачи начнут ходить 22 апреля в Бердске

Запуск маршрута №20 «Черемушки-водозабор» запланирован на 22 апреля, сообщили в четверг в пресс-центре мэрии.

13 апреля специальная комиссия провела обследование дорожных условий по дачным маршрутам, которые будут действовать в летний период. В состав комиссии вошли начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина, руководитель бердского автотранспортного предприятия Елена Бороздина, представители городского управления ЖКХ.

Комиссия обследовала дорожные условия по маршруту на водозабор и на городское кладбище. Выделены места, требующие срочного аварийного ремонта, проверены остановочные павильоны.

С 22 апреля откроется маршрут №20 «Черемушки-водозабор», заявили в мэрии. К дате открытия УЖКХ выполнит аварийный ремонт дороги. Маршруты, которые проходят по грунтовым дорогам, пока не будут запущены. Их запуск состоится после того, как растает снег и сделают грейдирование дорог.

Надежда Нятина рассказала, что в 2017 году на водозабор будет ходить больше автобусов. Это позволит сократить интервал движения и время ожидания для пассажиров до 15-20 минут.

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Автобус на дачи начнут ходить 22 апреля в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 апреля 2017 г. [16:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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