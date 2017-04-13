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На сайте ФудБердск вас ждут интересные рецепты, которые просты в исполнении, но очень вкусны. Ежедневно мы сообщаем о новостях из сферы еды, продуктов, интересных фактов.
На сайте размещают свои новости, меню и акции ведущие компании Бердска из сферы общественного питания.
Вы можете постоянно быть в курсе, что предлагает ресторан «Эдем» и кафе «Вилка-Ложка».
Вы можете высылать нам свои рецепты на food-berdsk@yandex.ru
Обязательно опубликуем!
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 апреля 2017 г. [16:05]
[20:50] Выставка живописи «Городское танго»
[17:45] Образ будущего России нарисуют перед выборами президента
[17:35] ЕСПЧ присудил пострадавшим от теракта в Беслане компенсацию в €2,9 млн
[20:50] Выставка живописи «Городское танго»
[17:45] Образ будущего России нарисуют перед выборами президента
[17:35] ЕСПЧ присудил пострадавшим от теракта в Беслане компенсацию в €2,9 млн
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