Большинство россиян (75%) уверены в способности российских властей защитить население от терактов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и опубликованного на сайте организации.

«Уверенность в способности российских властей защитить население от терактов в будущем, в сравнении с прошлым годом, заметно выросла — с 38 до 52 п. (при возможном минимуме -100 и максимуме 100 п.). Согласно данным ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник», три четверти граждан (75%) считают, что власти страны смогут оградить людей от новых атак. Для снижения опасности терактов, по мнению участников опроса, необходимо в первую очередь усилить меры безопасности (26%), повысить бдительность населения (15%)», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Согласно данным исследования, о теракте, произошедшем 3 апреля в метро Санкт-Петербурга, жертвами которого стали 14 человек, слышали 98% россиян. Организаторами теракта около трети респондентов (30%) считают ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ), еще 12% — боевиков или террористов.

Отмечается, что 60% участников опроса считают, что угроза миру со стороны международного терроризма за последние годы усилилась (об ослаблении говорят 17%). Индекс опасений стать жертвами терактов сегодня равен 51 п. (для сравнения, летом 2016 г. после теракта в Ницце показатель находился почти на том же уровне — 49 п.). За все время проведения исследований значения индекса не выходили за пределы 37-55 п. (при возможном минимуме 10 и максимуме 90 п.). Опасения за себя и близких в той или иной степени выразили 78% респондентов.

«Беспрецедентный уровень информированности россиян о теракте в Санкт-Петербурге говорит о высоком градусе в обществе восприятия угрозы базовым ценностям, среди которых на первом месте стоит безопасность жизни. Это происходит на фоне повышения уровня террористической угрозы во всем мире. При этом страх достаточно рациональный, осознаваемый и поэтому не панический. Есть уверенность, что это неизбежное зло, с которым борются соответствующие правоохранительные органы, и у этих органов сегодня достаточно большой кредит доверия со стороны общества», — прокомментировал результаты исследования гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 7-9 апреля 2017 г. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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