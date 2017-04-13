Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

7 домов из 39 получат федеральные деньги на дворы в Бердске

Власть озвучила предварительный список домов, которые получат в 2017 году финансирование на благоустройство дворов в рамках госпроекта «Формирование комфортной и современной городской среды». Из 39 заявок выбрали только семь.

Примечательно, что заседание комиссии по выбору проектов состоялось дважды. Первое прошло в конце марта. Так называемый общественный совет выбрал сначала 9 проектов. Позже, правда, выяснилось, что 10 млн рублей, выделенных по программе на дворы, не хватит на все задумки. Поэтому комиссия собралась второй раз — 6 апреля.

Впрочем, был и другой повод провести повторное заседание. Как рассказал мэр Бердска Евгений Шестернин, в администрации учли рекомендации свыше, и включили в комиссию членов Общероссийского народного фронта, а также других общественников.

Добавим, что проекты реализуют на условиях софинансирования. 95% — программные средства, а 5% — деньги жильцов.

— Мы одобрили предварительно 7 заявок. Но заявки мы принимаем до 17 апреля, и возможно, будет увеличение числа участников, — рассказал начальник УЖКХ Владимир Захаров. — Повторю, что на 2017 год у нас 10 млн рублей. Но программа рассчитана до 2022 года, и те дома, которые на этот год не попадают, будут включаться до 2022 года. То есть, мы и дальше рассчитываем получать федеральные деньги и благоустраивать дворовые территории.

Итак, вот список домов, которые одобрены общественной комиссией:

ул. Рогачева, 22; ул. Рогачева, 32; ул. Кр. Сибирь, 130; Микрорайон, 25; ул. Островского, 174, ул. Островского, 172, ул. Пушкина, 176 (комплексный проект); ул. Ленина, 33; ул. Ленина, 28.

Отметим, что каждый проект предусматривает оборудование детской или спортивной площадки и облагораживание общего вида двора.

Новости smi2.ru

  • Нет похожих записей.
7 домов из 39 получат федеральные деньги на дворы в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 апреля 2017 г. [15:30]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[20:50] Выставка живописи «Городское танго»

[17:45] Образ будущего России нарисуют перед выборами президента

[17:35] ЕСПЧ присудил пострадавшим от теракта в Беслане компенсацию в €2,9 млн

Все новости

[20:50] Выставка живописи «Городское танго»

[17:45] Образ будущего России нарисуют перед выборами президента

[17:35] ЕСПЧ присудил пострадавшим от теракта в Беслане компенсацию в €2,9 млн


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 37%, облачность: 66%

13 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 71%

14 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 5.8 м.с.

Облачно, ветер: западный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 72%

15 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: