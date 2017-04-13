Власть озвучила предварительный список домов, которые получат в 2017 году финансирование на благоустройство дворов в рамках госпроекта «Формирование комфортной и современной городской среды». Из 39 заявок выбрали только семь.

Примечательно, что заседание комиссии по выбору проектов состоялось дважды. Первое прошло в конце марта. Так называемый общественный совет выбрал сначала 9 проектов. Позже, правда, выяснилось, что 10 млн рублей, выделенных по программе на дворы, не хватит на все задумки. Поэтому комиссия собралась второй раз — 6 апреля.

Впрочем, был и другой повод провести повторное заседание. Как рассказал мэр Бердска Евгений Шестернин, в администрации учли рекомендации свыше, и включили в комиссию членов Общероссийского народного фронта, а также других общественников.

Добавим, что проекты реализуют на условиях софинансирования. 95% — программные средства, а 5% — деньги жильцов.

— Мы одобрили предварительно 7 заявок. Но заявки мы принимаем до 17 апреля, и возможно, будет увеличение числа участников, — рассказал начальник УЖКХ Владимир Захаров. — Повторю, что на 2017 год у нас 10 млн рублей. Но программа рассчитана до 2022 года, и те дома, которые на этот год не попадают, будут включаться до 2022 года. То есть, мы и дальше рассчитываем получать федеральные деньги и благоустраивать дворовые территории.

Итак, вот список домов, которые одобрены общественной комиссией:

ул. Рогачева, 22; ул. Рогачева, 32; ул. Кр. Сибирь, 130; Микрорайон, 25; ул. Островского, 174, ул. Островского, 172, ул. Пушкина, 176 (комплексный проект); ул. Ленина, 33; ул. Ленина, 28.

Отметим, что каждый проект предусматривает оборудование детской или спортивной площадки и облагораживание общего вида двора.

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