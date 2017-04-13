Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

По подозрению в получении взятки 250 млн рублей задержали экс-главу Марий Эл

Следственный комитет РФ задержал экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова, подозреваемого по делу о получении взятки. Об этом сегодня, 13 апреля, ТАСС сообщил адвокат другого фигуранта дела — предпринимателя Николая Криваша — Игорь Трунов.

«Маркелову вменяется попытка получить взятку в сумме 250 млн рублей», — сказал он.

По словам адвоката, уголовное дело было возбуждено СК РФ 12 апреля. Маркелову вменяется покушение на получение взятки, двух других фигурантов дела — предпринимателя Николая Криваша и главу местного телеканала «Регион 12″ Наталью Кожанову — следствие считает взяткодателями.

Трунов отметил, что Криваш пока не задержан, так как находится за границей. Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РФ: ч. 6 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере»), ч. 5 ст. 291 («Дача взятки в особо крупном размере») и ст. 291.1 («Посредничество во взяточничестве»).

По мнению адвоката, Маркелова в ближайшее время доставят в Москву для проведения следственных действий и избрания меры пресечения.

6 апреля президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Маркелова от должности главы Марий Эл. Временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен председатель Арбитражного суда Подмосковья, экс-заместитель полпреда президента в ПФО и бывший сенатор Александр Евстифеев. 7 апреля источник в правительстве республики сообщил, что Маркелов хотел бы продолжить свою деятельность в Совете Федерации.

Маркелов впервые был избран главой Республики Марий Эл в январе 2001 года, в 2004 году при поддержке «Единой России» переизбран на второй срок, в 2009 году парламент республики на внеочередной сессии утвердил его на третий срок. 14 января 2015 года он был назначен временно исполняющим обязанности главы региона до выборов. 13 сентября 2015 года переизбран главой республики по итогам первого тура выборов.

Новости smi2.ru

  • Белых голодает в СИЗО (8)
  • Чиновников обяжут сообщать губернатору о взятках (8)
  • Следующий мэр Бердска, кого выбирать? (59)
  • Раскинем возбудившимися мозгами, что дальше?! Кто будет следующим мэром? (158)
  • Путин отправил в отставку губернатора Забайкальского края (6)
По подозрению в получении взятки 250 млн рублей задержали экс-главу Марий Эл

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 апреля 2017 г. [15:20]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[20:50] Выставка живописи «Городское танго»

[17:45] Образ будущего России нарисуют перед выборами президента

[17:35] ЕСПЧ присудил пострадавшим от теракта в Беслане компенсацию в €2,9 млн

Все новости

[20:50] Выставка живописи «Городское танго»

[17:45] Образ будущего России нарисуют перед выборами президента

[17:35] ЕСПЧ присудил пострадавшим от теракта в Беслане компенсацию в €2,9 млн


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 37%, облачность: 66%

13 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 71%

14 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 5.8 м.с.

Облачно, ветер: западный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 72%

15 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: