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Водительские права не выдает и меняет филиал МФЦ в Бердске

Бердские автомобилисты с радостью восприняли новость о том, что получить водительское удостоверение можно в офисе многофункционального центра госуслуг уже с 1 февраля 2017 года. Однако в нашем городе сделать это можно по-прежнему только в Госавтоинспекции.

10-летний срок прав на управление авто у бердчанина Александра Дорогих подходит к концу, поэтому в начале этой недели он пришел в бердский филиал МФЦ. Там, решил он, документ будет поменять гораздо удобнее, чем в ГИБДД. Но автовладельцу ничем не смогли помочь.

— Хотел сэкономить время и деньги, — поделился Александр с «Курьер. Среда. Бердск». — Если в ГИБДД госпошлина в пределах двух тысяч, то в многофункциональном центре — 1 600. К тому же я работаю каждый день, в том числе и в субботу, толком нельзя отпроситься, поэтому в инспекцию не успеваю — уже вечером приехал в центр. Но там сказали, что система еще не готова, а когда она будет готова — не смогли сказать.

По словам бердчанина, о том, что МФЦ подключились к выдаче водительских удостоверений, он узнал из СМИ. Действительно, с августа 2016 года, когда правительство наметило такие нововведения, об этом пишут и федеральные, и местные издания. Однако точные даты, когда услуга будет доступна, сообщаются разные:

«Водительское удостоверение, в случае его потери, окончания срока действия или смены реквизитов, с 1 февраля станет возможным заменить в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ), сеть которых охватила к настоящему времени все регионы России», — сообщил в первый день февраля «Интерфакс». А вот более свежая информация от другого информагентства РИА Новости, датированная 27 марта этого года: «Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о наделении многофункциональных центров (МФЦ) функциями по замене водительских удостоверений. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства». При этом источник отмечает, что сейчас права могут выдавать только подразделения Госавтоинспекции.

Выдачу прав в офисах МФЦ анонсировала в понедельник, 10 апреля, и ГИБДД по Новосибирской области. В сообщении на сайте региональной дорожной полиции говорится об услуге как о уже состоявшемся событии и приводится подробное руководство, как заменить права вне стен ведомства:

— Для получения данной государственной услуги необходимо предоставить паспорт, действующую медицинскую справку (в случае, когда водительское удостоверение было утеряно или испорчено, а также при смене персональных данных заявителя это не требуется), старое водительское удостоверение и квитанцию об оплате госпошлины. Все документы вместе с фотографией сотрудники МФЦ направляют в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД для проверки данных и изготовления водительского удостоверения.

Как пояснила «Курьер. Среда. Бердск» директор бердского филиала МФЦ Ольга Комарова, каких-то конкретных сроков для начала выдачи прав перед учреждением не ставили. Здесь, как и всегда, все упирается в деньги: только в нашем регионе 42 офиса и МФЦ, и в каждый нужно закупить фотоаппарат и другое специальное оборудование. Сейчас Бердск только ждет своей очереди. «Ориентировочно в мае-июне эта услуга будет заведена», — предполагает Ольга Викторовна.

По словам директора бердского МФЦ, как только их офис будет готов принимать бердских автовладельцев, центр сообщит об этом городским СМИ. А пока получить и обменять водительское удостоверение смогут только в Госавтоинспекции.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 апреля 2017 г. [15:05]

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