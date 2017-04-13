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В Санкт-Петербурге заключен под стражу подозреваемый в избиении школьника, сообщили в главке СКР 12 апреля.
По ходатайству следственных органов Следственного комитета России по Санкт-Петербургу Никита Кравченко, подозреваемый в избиении ребенка, заключен под стражу.
По данным следствия, днем 9 апреля 2017 года у дома №27 по Ланскому шоссе Кравченко, являясь водителем автомобиля «Киа», из хулиганских побуждений напал на 10-летнего школьника. Ребенок шел с самокатом по переходу на зеленый сигнал светофора.
Водитель ударил мальчика кулаком по голове, после чего бросил на ребенка самокат и с места происшествия скрылся. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен домой. По информации СМИ, мужчина разозлился на ребенка за то, что тот слишком медленно переходил дорогу.
В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели и потерпевший. Проведен осмотр автомобиля подозреваемого, произведен обыск в его квартире. В ближайшее время Кравченко будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
Возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Новости smi2.ru
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