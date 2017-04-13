В среду завершился первый визит в Москву нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Мероприятие, которое должно было стать прологом к встрече лидеров двух стран, прошло в достаточно нервной атмосфере. Накануне Белый дом и Кремль обменялись жесткими выпадами в духе прежней конфронтации, а в среду до последнего не объявлялось, примет ли американского гостя президент РФ Владимир Путин. Переговоры в Кремле в итоге состоялись: судя по итоговым заявлениям двух делегаций, сближения позиций на них достичь не удалось, но стороны договорились хотя бы начать движение в этом направлении.

Изначально предполагалось, что ключевой темой визита Рекса Тиллерсона в Москву станет проработка повестки встречи президентов России и США — она должна состояться в июле на полях саммита G20 в Гамбурге, если не будет достигнута договоренность о более раннем сроке. Однако химическая атака в Сирии и силовой ответ на нее со стороны США внесли существенные коррективы в эти планы.

Накануне приезда Рекса Тиллерсона в Москву стороны обменялись взаимными претензиями в духе худших времен прежней администрации. Президент Трамп назвал сирийского лидера Башара Асада, поддерживаемого Россией, «животным», а Белый дом обнародовал доклад, из которого следовало, что российские власти намеренно распространяли противоречивые данные о химатаке в сирийской провинции Идлиб. Владимир Путин, в свою очередь, назвал атаку США на сирийскую авиабазу Шайрат нарушением международного права и раскритиковал союзников Вашингтона за то, что те «кивают, как болванчики» вместо того, чтобы дать критическую оценку ситуации. А замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал журналистам, что нынешней риторике США по Сирии свойственны «примитив и хамство».

В итоге из-за вновь возникшей атмосферы конфронтации визит прошел в достаточно нервной обстановке. По данным “Ъ”, на вечер вторника у Рекса Тиллерсона был запланирован ужин с несколькими российскими экспертами и представителями общественности. Их пригласили на встречу, но накануне прилета госсекретаря мероприятие отменили. Рассматривалась возможность интервью гостя российским журналистам, но и оно не состоялось. А главное — до последнего момента не объявлялось, примет ли Рекса Тиллерсона Владимир Путин.

Американские СМИ уже было готовились сообщить, что бывший глава энергетического гиганта ExxonMobil, в 2013 году получивший из рук российского президента орден Дружбы, станет едва ли не первым со времен Корделла Хэлла госсекретарем (а он занимал этот пост с 1933 по 1944 год), которого во время его инаугурационного визита в Москву не приняли в Кремле. Интрига разрешилась только в шесть часов вечера, когда стало известно: Владимир Путин все же встретился с американским гостем.

Их переговоры продлились почти два часа, еще несколько часов Рекс Тиллерсон общался с российским коллегой Сергеем Лавровым. По данным источников “Ъ”, знакомых с ходом переговоров, основное внимание было посвящено именно сирийскому вопросу. При этом, судя по заявлениям глав внешнеполитических ведомств на итоговой пресс-конференции, существенно сблизить позиции по этой теме не удалось.

Сергей Лавров заявил, что международная коалиция во главе с США, «по сути дела, не занималась той целью, ради которой она была провозглашена: не боролась эффективно, активно, настойчиво с ИГИЛ и “Джебхат ан-Нусрой” (запрещены в РФ), пока в Сирии не появились ВКС России».

«Даже после этого американская коалиция при президенте Обаме наносила удары только по некоторым позициям ИГИЛ. “Джебхат ан-Нусру” всегда щадили. У нас устойчивое подозрение, что “Нусру” до сих пор берегут для того, чтобы в какой-то момент задействовать “план Б” и попытаться свергнуть режим Башара Асада силой»,— отметил глава МИД РФ. Он уточнил, что Россия «не делает ставку на какие-либо персоналии», но добавил, что, свергнув Башара Асада, можно проиграть борьбу с террористами из ИГИЛ.

Рекс Тиллерсон, в свою очередь, заявил, что «время режима Асада подходит к концу», отметив, что сирийский лидер «сам в этом виноват». «Россия является наиболее близким союзником и должна помочь Асаду осознать этот факт»,— сказал он. В то же время госсекретарь подчеркнул, что уход сирийского президента должен происходить «организованным образом», и признал, что это займет определенное время. При этом он не исключил, что в будущем Башара Асада обвинят в военных преступлениях и попытаются привлечь к трибуналу.

Разошлись стороны и в оценке событий 4 апреля в сирийской провинции Идлиб. Сергей Лавров призвал уважать принцип презумпции невиновности применительно к Дамаску и не делать каких-либо выводов о причастности сирийского режима к организации химатаки до заключения специалистов Организации о запрещении химического оружия. Рекс Тиллерсон же несколько раз повторил: США убеждены в том, что сирийские власти «спланировали и осуществили эту атаку».

Сергей Лавров сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность России вернуться к меморандуму о предотвращении инцидентов в Сирии, если США подтвердят, что их цель — именно борьба с терроризмом. Напомним, действие этого меморандума было приостановлено Москвой после того, как США нанесли удар по сирийской авиабазе.

Помимо сирийского вопроса стороны обсудили ситуацию вокруг Северной Кореи (и РФ, и США выступают за безъядерный статус полуострова и урегулирование корейской проблемы мирным путем) и Украины (дипломаты высказались за выполнение минских договоренностей). Также обсуждалось якобы имевшее место вмешательство российских властей в президентские выборы в США. Сергей Лавров, отвечая на просьбу “Ъ” прокомментировать эту тему, сказал: Вашингтон не представил Москве никаких доказательств того, что такое вмешательство при помощи компьютерных технологий имело место, и добавил, что Россия готова к сотрудничеству с США в киберпространстве.

Кроме того, было объявлено, что Россия и США договорились содействовать прямым контактам деловых кругов — «для преодоления негативных тенденций в экономических отношениях». А главное, они условились создать рабочую группу для урегулирования как недавно возникших, так и доставшихся в наследство от прежней администрации проблемных вопросов. На уточняющий вопрос “Ъ” Сергей Лавров ответил, что о возобновлении работы созданной при Бараке Обаме и Дмитрии Медведеве двусторонней президентской комиссии речь не идет, однако представители двух стран будут совместно искать выход из тупика, в котором находятся отношения двух стран.

В завершение Рекс Тиллерсон сказал, что вопрос о снятии с России американских санкций не обсуждался. При этом Сергей Лавров добавил, что и новыми санкциями его визави не грозил.

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