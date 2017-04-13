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Большинство россиян (72%) сохранили обычный режим питания во время Великого поста, который в этом году начался у православных верующих 27 февраля и завершится Пасхой 16 апреля, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».
В ходе опроса, проведенного 31 марта — 3 апреля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ, выяснилось, что 9% россиян собирались поститься только последнюю неделю перед Пасхой.
Еще 15% респондентов постятся частично (например, стараются не употреблять спиртных напитков и ограничить себя в еде). Полностью соблюдает пост 2% россиян.
Великий пост — самый древний из церковных постов. Христиане соблюдают его с особенной строгостью, воздерживаясь от мяса, вина, молока, сыра и яиц. Исключение составляют люди пожилого возраста, больные, маленькие дети, беременные и кормящие женщины, а также путешествующие.
По данным опроса, большинство россиян так или иначе, но собираются отмечать Пасху. Красить яйца будут 65% респондентов; покупать или печь куличи — 41% и 26% соответственно; пойдут в гости или будут принимать их у себя — 27% и 21%; поедут на кладбище — 20%. Освящать куличи будут 20% россиян, готовить творожную Пасху — 12%, пойдут к всенощной — 6%, а 6% просто сделают подарки близким.
Еще 5% решили, что не будут отмечать Пасху. Чаще всего так отвечали предприниматели (11%), руководители и управленцы (10%) и в целом мужчины (7%), россияне со средним образованием (8%), жители Москвы (9%) и других городов с населением более 500 тысяч человек (8%).
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