Мэр Бердска Евгений Шестернин анонсировал тему следующего заседания градостроительного совета. Участникам коллегиального органа предлагают обсудить облик города.

— Проблема существует, ее надо обсуждать. Прошу подумать, с чем не согласны, над чем надо работать, и какие ситуации на сегодняшний день, не считая себя специалистами, мы воспринимаем как обыватели, как жители города: так сказать, раздражающий фактор, который не дает увидеть красоту и природу городу, и архитектурные композиции города, а они — есть, — отметил Шестернин.

Позже Евгений Анатольевич уточнил, что имел в виду рекламу. Глава заметил, что Бердск — очень красивый город. Но его вид порой портят аляповатые баннеры.

Вице-мэр по строительству Евгений Ким добавил, что в городе существует положение о рекламе. Но не все его соблюдают. К тому же, оно требует доработки.

— У нас есть торговые центры и места с рекламой, которая фактически портит архитектурный облик и восприятие на здания. У нас есть исторические здания, вид которых почти закрывают баннеры. Надо бы этот вопрос поднять и обсудить — с точки зрения действующего законодательства.

В администрации Бердска создадут рабочую группу, которая будет рассматривать предложения градсовета.

Напомним, в Бердске не раз поднимали тему безобразной рекламы на улицах города. Меняли положение, разрабатывали единые образцы рекламных конструкций… Но все равно многие здания завешаны совершенно безвкусными плакатами и вывесками, порой выцветшими и грязными. Спорные ситуации часто возникают и с рекламой на щитах. В Бердске известны случаи, когда реклама некоторых заведений вызывала негодование общественности.

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