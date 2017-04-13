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Обсудит ремонт дорог и благоустройство дворов с горожанами власть Бердска

Повестку общественного обсуждения программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и программу «Формирование современной городской среды города Бердска на 2017 год» обнародол пресс-центр мэрии. Напомним, обсуждение состоится сегодня, 13 апреля, в конференц-зале администрации города с 17.00.

Приглашенные: Родина Зоя Николаевна — депутат Заксобрания Новосибирской области; Прилепский Борис Васильевич — депутат Заксобрания Новосибирской области; Бадьин Валерий Георгиевич — председатель Совета депутатов Бердска; Степанова Лариса Владимировна — замглавы администрации (по городскому хозяйству); Захаров Владимир Николаевич — директор управления ЖКХ»; Назарова Галина Геннадьевна — начальник отдела развития ЖКХ МКУ «УЖКХ»;

Представители администрации, подрядных дорожных организаций, жилищно-коммунальных служб города Бердска, члены рабочей группы по организации общественных обсуждений программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», совета ветеранов города Бердска, совета старейшин при Главе города Бердска, общественных организаций, заинтересованные жители города Бердска.

I часть: Общественное обсуждение программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации

1. Вступительное слово заместителя главы администрации города Бердска (по городскому хозяйству) Л. В. Степановой о порядке общественного обсуждения программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации.

2. О реализации мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на автомобильных дорогах местного значения (улицах) г. Бердска. Докладчик: Захаров В.Н. – начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска Новосибирской области.

3. Ответы на вопросы, поступившие от участников общественного обсуждения. 4. Подведение итогов общественного обсуждения.

II часть: Общественные обсуждения представленных предложений по выбору общественной территории для включения в программу «Формирование современной городской среды города Бердска на 2017 год»

1. Вступительное слово заместителя главы администрации города Бердска (по городскому хозяйству) Л.В. Степановой о порядке общественного обсуждения представленных предложений по выбору общественной территории для включения в программу «Формирование современной городской среды города Бердска на 2017 год».

2. Представление представленного предложения по выбору общественной территории для включения в программу «Формирование современной городской среды города Бердска на 2017 год» территория в районе домов №30, 31, 32, 33 по ул. Микрорайон.

3. Представление предложения по выбору общественной территории для включения в программу «Формирование современной городской среды города Бердска на 2017 год» пляж общегородского значения «Старый Бердск».

4. Представление представленного предложения по выбору общественной территории для включения в программу «Формирование современной городской среды города Бердска на 2017 год» сквер за Городским домом культуры.

5. Представление представленного предложения по выбору общественной территории для включения в программу «Формирование современной городской среды города Бердска на 2017 год» Городской парк культуры и отдыха.

6. Ответы на вопросы, поступившие от участников общественного обсуждения.

7. Подведение итогов общественного обсуждения.

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Обсудит ремонт дорог и благоустройство дворов с горожанами власть Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 апреля 2017 г. [13:10]

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