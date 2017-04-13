USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Жители Новосибирска собрались на перекрестке ул. Котовского и Геодезической, чтобы поздравить с днем рождения большую дорожную яму, которая существует там уже год, передает НГС.
«Почему именно 13 апреля решили праздновать? Год назад я стал вести аккаунт в соцсети Twitter от имени самой ямы. Собственно, всю ее историю там можно прочесть», — рассказал житель Горского микрорайона, маркетолог Дмитрий Мишин.
По его словам, поздравить яму пришли сначала около 10 новосибирцев. Потом к ним присоединились еще несколько прохожих с воздушными шарами. «А папа с дочкой принесли торт, поздравили и ушли», — говорит Мишин.
Незадолго до начала акции, по словам ее организаторов, на место прибыли дорожные службы и поставили вокруг ямы ограждение.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 апреля 2017 г. [12:55]
[15:05] Водительские права не выдает и меняет филиал МФЦ в Бердске
[14:50] Избил самокатом 10-летнего мальчика водитель в Санкт-Петербурге
[14:30] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме
[15:05] Водительские права не выдает и меняет филиал МФЦ в Бердске
[14:50] Избил самокатом 10-летнего мальчика водитель в Санкт-Петербурге
[14:30] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.
возможен дождь, ветер: юго-западный
|
Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.
возможен дождь, ветер: южный
|
Днем: 8 C°, ветер: 5.8 м.с.
Облачно, ветер: западный