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Яму на дороге с днем рождения тортом и шарами поздравили в Новосибирске

Жители Новосибирска собрались на перекрестке ул. Котовского и Геодезической, чтобы поздравить с днем рождения большую дорожную яму, которая существует там уже год, передает НГС.

«Почему именно 13 апреля решили праздновать? Год назад я стал вести аккаунт в соцсети Twitter от имени самой ямы. Собственно, всю ее историю там можно прочесть», — рассказал житель Горского микрорайона, маркетолог Дмитрий Мишин.

По его словам, поздравить яму пришли сначала около 10 новосибирцев. Потом к ним присоединились еще несколько прохожих с воздушными шарами. «А папа с дочкой принесли торт, поздравили и ушли», — говорит Мишин.

Незадолго до начала акции, по словам ее организаторов, на место прибыли дорожные службы и поставили вокруг ямы ограждение.

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Яму на дороге с днем рождения тортом и шарами поздравили в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 апреля 2017 г. [12:55]

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Курьер.Среда.Бердск

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