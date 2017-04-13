В Бердском суде вчера, 12 апреля, прошло очередное заседание по делу «черного риелтора», 32-летнего Александра Самойлюка из Новосибирска. Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» его обвиняют в мошенничестве и вымогательстве. По информации областной прокуратуры, он обманул бердчан и новосибирцев на 10,8 млн рублей.

Предприимчивый молодой человек выдавал займы под залог недвижимости. Жертвы подписывали договоры купли-продажи на имя Самойлюка, и он обещал вернуть собственность после выплаты долга. Но в итоге, получая права на жилье, он поступал совсем иначе.

«В период с 2012 по 2014 год Самойлюк, воспользовавшись юридической неграмотностью потерпевших, обратившихся к нему с просьбой о выдаче денежных займов, заключал с ними договоры купли-продажи принадлежащих им жилых помещений, при этом сообщал, что займ выдается якобы под залог имущества в виде временного перехода права собственности на жилое помещение Самойлюку. Каждому потерпевшему давалось ложное обещание о том, что после возврата займа, жилые помещения будут переоформлены на них обратно», — сообщает надзорный орган.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в горсуде, уже прошло 8 заседаний по делу непорядочного риелтора. О роковой сделке с Самойлюком в судебном процессе поведали все 10 потерпевших. Сейчас суд допрашивает свидетелей — родных и знакомых тех, кто пострадал от действий подсудимого.

Александр Самойлюк, говорят в Бердском горсуде, своей вины категорически не признает. Сейчас он содержится в линевском СИЗО №3.

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