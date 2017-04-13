Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

10 жертв «черного риелтора» рассказали свои истории в суде Бердска

В Бердском суде вчера, 12 апреля, прошло очередное заседание по делу «черного риелтора», 32-летнего Александра Самойлюка из Новосибирска. Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» его обвиняют в мошенничестве и вымогательстве. По информации областной прокуратуры, он обманул бердчан и новосибирцев на 10,8 млн рублей.

Предприимчивый молодой человек выдавал займы под залог недвижимости. Жертвы подписывали договоры купли-продажи на имя Самойлюка, и он обещал вернуть собственность после выплаты долга. Но в итоге, получая права на жилье, он поступал совсем иначе.

«В период с 2012 по 2014 год Самойлюк, воспользовавшись юридической неграмотностью потерпевших, обратившихся к нему с просьбой о выдаче денежных займов, заключал с ними договоры купли-продажи принадлежащих им жилых помещений, при этом сообщал, что займ выдается якобы под залог имущества в виде временного перехода права собственности на жилое помещение Самойлюку. Каждому потерпевшему давалось ложное обещание о том, что после возврата займа, жилые помещения будут переоформлены на них обратно», — сообщает надзорный орган.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в горсуде, уже прошло 8 заседаний по делу непорядочного риелтора. О роковой сделке с Самойлюком в судебном процессе поведали все 10 потерпевших. Сейчас суд допрашивает свидетелей — родных и знакомых тех, кто пострадал от действий подсудимого.

Александр Самойлюк, говорят в Бердском горсуде, своей вины категорически не признает. Сейчас он содержится в линевском СИЗО №3.

Новости smi2.ru

  • Рынком недвижимости в Бердске управляют покупатели (33)
  • Риелтор в законе (5)
  • Раньше клиент шел к риэлтору, теперь риэлтор идет к клиенту (6)
  • Обмен квартир снова проводят с помощью «цепочек» (0)
  • На 70 млн рублей нагрела риелтор покупателей квартир (1)
10 жертв «черного риелтора» рассказали свои истории в суде Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 апреля 2017 г. [12:40]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[15:05] Водительские права не выдает и меняет филиал МФЦ в Бердске

[14:50] Избил самокатом 10-летнего мальчика водитель в Санкт-Петербурге

[14:30] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме

Все новости

[15:05] Водительские права не выдает и меняет филиал МФЦ в Бердске

[14:50] Избил самокатом 10-летнего мальчика водитель в Санкт-Петербурге

[14:30] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 37%, облачность: 66%

13 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 71%

14 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 5.8 м.с.

Облачно, ветер: западный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 72%

15 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: