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Апрель — пора традиционных субботников по очистке городских территорий от мусора. На фото — поколение романтиков-семидесятников, сохранивших былой энтузиазм и оптимистический настрой в устремлениях к лучшему.
Задорные воспитанники тренера С.М.Заковряжного («КЭМПО») и подопечные Светланы Васильевны Ашихминой запечатлены на субботнике по уборке территории городского парка 26 апреля 2013 года.
Как быстро летит время! К сожалению, нет уже с нами организатора активной физкультурной жизни пенсионеров Бердска Ольги Васильевны Рагулиной.
Благодаря её целеустремлённым усилиям и настойчивому общению с муниципальными руководителями, были созданы благоприятные условия для пожилых жителей города в поддержании их здорового, подвижного образа жизни.
Уходят нам близкие люди, уходят от нас навсегда. Отныне мы вместе не будем уже никогда, никогда.
И сердцу отчаянно больно и птицею бьётся в груди. И хочется крикнуть невольно – постой же, постой, погоди!
Весь мир опустел в одночасье, не кажется светлым рассвет. Душа угодила в ненастье, у Вечности просит ответ —
Возможно ль в краю мирозданья с любимыми встретиться вновь? Хранимая в нашем сознаньи воскреснет ли явью любовь?
Быть может, быть может, быть может ? — Надежда в душе – всё быть может…
Ольги Васильевны не стало в тот же год 13 декабря.
Но человек жив, пока его помнят. И мы её помним, вспоминаем дни общения, любуемся, рассматривая фотографии.
Апрель на дворе. И снова жители выйдут на субботники и будут радоваться своему труду, общению, наведённой чистоте.
Движенье — это здоровье.
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Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 апреля 2017 г. [12:35]
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