Апрель — пора традиционных субботников по очистке городских территорий от мусора. На фото — поколение романтиков-семидесятников, сохранивших былой энтузиазм и оптимистический настрой в устремлениях к лучшему.

Задорные воспитанники тренера С.М.Заковряжного («КЭМПО») и подопечные Светланы Васильевны Ашихминой запечатлены на субботнике по уборке территории городского парка 26 апреля 2013 года.

Как быстро летит время! К сожалению, нет уже с нами организатора активной физкультурной жизни пенсионеров Бердска Ольги Васильевны Рагулиной.

Благодаря её целеустремлённым усилиям и настойчивому общению с муниципальными руководителями, были созданы благоприятные условия для пожилых жителей города в поддержании их здорового, подвижного образа жизни.

Уходят нам близкие люди, уходят от нас навсегда. Отныне мы вместе не будем уже никогда, никогда.

И сердцу отчаянно больно и птицею бьётся в груди. И хочется крикнуть невольно – постой же, постой, погоди!

Весь мир опустел в одночасье, не кажется светлым рассвет. Душа угодила в ненастье, у Вечности просит ответ —

Возможно ль в краю мирозданья с любимыми встретиться вновь? Хранимая в нашем сознаньи воскреснет ли явью любовь?

Быть может, быть может, быть может ? — Надежда в душе – всё быть может…

Ольги Васильевны не стало в тот же год 13 декабря.

Но человек жив, пока его помнят. И мы её помним, вспоминаем дни общения, любуемся, рассматривая фотографии.

Апрель на дворе. И снова жители выйдут на субботники и будут радоваться своему труду, общению, наведённой чистоте.

Движенье — это здоровье.

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