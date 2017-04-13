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Программу праздничных пасхальных мероприятий на 17 апреля, обнародовал пресс-центр мэрии Бердска. Этот день у православных именуется Понедельник Светлой Седмицы.
В понедельник, 17 апреля, митрополит Новосибирский и Бердский Тихон совершит божественную литургию и проведет праздничный крестный ход вокруг собора Преображенского кафедрального собора. Начало в 9:30.
В 11:30 в актовом зале православной гимназии начнется пасхальный концерт для почётных гостей праздника. Кроме того, они осмотрят выставку городского конкурса «Дорого яичко ко Христову дню».
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 апреля 2017 г. [12:30]
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