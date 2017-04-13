Программу праздничных пасхальных мероприятий на 17 апреля, обнародовал пресс-центр мэрии Бердска. Этот день у православных именуется Понедельник Светлой Седмицы.

В понедельник, 17 апреля, митрополит Новосибирский и Бердский Тихон совершит божественную литургию и проведет праздничный крестный ход вокруг собора Преображенского кафедрального собора. Начало в 9:30.

В 11:30 в актовом зале православной гимназии начнется пасхальный концерт для почётных гостей праздника. Кроме того, они осмотрят выставку городского конкурса «Дорого яичко ко Христову дню».

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