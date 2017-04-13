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В Новосибирске на судебном процессе по делу заместителя главы Болотнинского района Александра Юркевича, который обвиняется в получении взятки 53 млн руб., в прениях сторон выступила прокуратура.
Как сообщила «Ъ» старший помощник прокурора Заельцовского района Новосибирска Инна Ахвледиани, она потребовала назначить чиновнику 10 лет заключения в колонии строгого режима и штраф в двуратном размере суммы взятки – 106 млн руб. В качестве дополнительного наказания гособвинение предложило лишить чиновника права в течение семи лет занимать должности на госслужбе и органах местного самоуправления.
Следственными органами чиновнику предъявлено обвинение (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, за взятку 53 млн руб., он обещал стройфирме помощь в выделении земельного участка площадью 200 га под малоэтажное строительство с последующим оформлением его в собственность. 1 апреля 2015 года Александр Юркевич был арестован.
В апреле 2015 года главу Бердска Илью Потапова суд признал виновным в получении взятки в размере 3 млн рублей и других коррупционных преступлениях. По приговору он на 10 отправился в колонию строго режима. Кроме того, экс-глава должен заплатить штраф 500 млн рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 апреля 2017 г. [12:15]
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