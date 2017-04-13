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Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле заявил, что иммигрировавшие в Европу мусульмане, не желающие принять европейский образ жизни, должны понимать, что для них в мире есть места лучше, передает агентство Рейтер.
Выступая в Берлине, Шойбле заявил, что таким мигрантам, которые не принимают образ жизни в Европе, следует сообщить, что «вы сделали неправильный выбор».
«В мире есть места лучше Европы, чтобы жить по исламскому праву», — добавил он.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов, передает РИА Новости.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 апреля 2017 г. [12:05]
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