На Радоницу и накануне ее бердчане будут приводить в порядок могилы своих родственников. Власти решили посодействовать горожанам в этом.

Как рассказал начальник управления ЖКХ Владимир Захаров, к родительскому дню всем посетителям городского кладбища по необходимости раздадут мешки для мусора. По словам Захарова, такая своего рода акция проходит в Бердске уже второй год. Жители собирают мусор с могил и оставляют в мешках, а коммунальщики затем вывозят его на свалку. Получить мешки можно будет в сторожке на входе.

Напомним, ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что кладбище может занести мусором со снегоотвала, что располагается неподалеку.

Радоница или родительский день отмечается через 9 дней после Пасхи. Это день поминовения усопших. В этом году он выпадает на 25 апреля.

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