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С криллицы на на латиницу переходит Казахстан

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил правительству разработать график перехода казахского алфавита на латинский шрифт до конца 2017 года. Об этом говорится в статье главы государства, опубликованной в газете «Егемен Казахстан».

Назарбаев отметил, что это связано с современной технологической средой, коммуникациями, а также особенностями научного и образовательного процесса XXI века, передает Газета.ру.

«Школьники учат английский язык и уже привыкли в латинским буквам. Поэтому никаких проблем для молодого поколения не будет», — отметил он. До конца 2017 года с помощью ученых и обсуждения в обществе необходимо принять новый стандарт графики алфавита», — говорится в статье Назарбаева.

Организация и методическая работа по переходу должна начаться в ближайшие два года. В 2018–2019 годах должно начаться обучение студентов по новым учебникам.

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С криллицы на на латиницу переходит Казахстан

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 апреля 2017 г. [11:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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