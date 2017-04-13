Экспертный совет ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» одобрил заявку ООО «Сфера леса». Компания планирует вложить 1,1 млрд рублей в строительство гостевого комплекса, ориентированного на премиальный сегмент. Об этом объявили на круглом столе по развитию туризма в Алтайском крае, сообщает Тайга.инфо.

«Сами инвесторы заинтересованы в реализации проекта в короткие сроки, чтобы их вложения окупились как можно быстрее. Наши интересы совпадают, мы — управляющая компания — тоже заинтересованы в том, чтобы туристы как можно скорее начали пользоваться создаваемой для них инфраструктурой», — цитирует гендиректора «Бирюзовой Катуни» Алексея Репина сайт регионального правительства.

ООО «Сфера леса», по данным базы «Контур-Фокус», на 99,9% принадлежит ООО «Стройгазмонтаж», которым владеет Аркадий Ротенберг. Бизнесмена называют близким другом президента РФ Владимира Путина. Еще 0,1% доли записано на Юлия Песковского. Его полный тезка играл в корпоративной хоккейной команде банка «Северный морской путь», подконтрольного семье Ротенбергов. На сайте Российской государственной библиотеки есть его диссертация «Механизм реализации структурно-инвестиционной политики России».

Планируется, что «Сфера леса» построит комплекс до 2020 года.

Кроме того, совет экономической зоны одобрил заявку ООО «Актив Парк», следует из официальных сообщений краевого правительства. Проект туристического комплекса этой компании обойдется в 500 млн рублей. Компания принадлежит девелоперу Сергею Жукову, у которого также есть проекты в Новосибирске и Горно-Алтайске.

Условия ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» предполагают налоговые льготы для резидентов и господдержку. В 2016 году все экономические зоны перешли от региональных властей на федеральный уровень, при этом «Бирюзовая Катунь» оказалась единственной прибыльной из них.

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