Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Элитный туркомплекс строит на Алтае компания друга Путина

Экспертный совет ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» одобрил заявку ООО «Сфера леса». Компания планирует вложить 1,1 млрд рублей в строительство гостевого комплекса, ориентированного на премиальный сегмент. Об этом объявили на круглом столе по развитию туризма в Алтайском крае, сообщает Тайга.инфо.

«Сами инвесторы заинтересованы в реализации проекта в короткие сроки, чтобы их вложения окупились как можно быстрее. Наши интересы совпадают, мы — управляющая компания — тоже заинтересованы в том, чтобы туристы как можно скорее начали пользоваться создаваемой для них инфраструктурой», — цитирует гендиректора «Бирюзовой Катуни» Алексея Репина сайт регионального правительства.

ООО «Сфера леса», по данным базы «Контур-Фокус», на 99,9% принадлежит ООО «Стройгазмонтаж», которым владеет Аркадий Ротенберг. Бизнесмена называют близким другом президента РФ Владимира Путина. Еще 0,1% доли записано на Юлия Песковского. Его полный тезка играл в корпоративной хоккейной команде банка «Северный морской путь», подконтрольного семье Ротенбергов. На сайте Российской государственной библиотеки есть его диссертация «Механизм реализации структурно-инвестиционной политики России».

Планируется, что «Сфера леса» построит комплекс до 2020 года.

Кроме того, совет экономической зоны одобрил заявку ООО «Актив Парк», следует из официальных сообщений краевого правительства. Проект туристического комплекса этой компании обойдется в 500 млн рублей. Компания принадлежит девелоперу Сергею Жукову, у которого также есть проекты в Новосибирске и Горно-Алтайске.

Условия ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» предполагают налоговые льготы для резидентов и господдержку. В 2016 году все экономические зоны перешли от региональных властей на федеральный уровень, при этом «Бирюзовая Катунь» оказалась единственной прибыльной из них.

Новости smi2.ru

  • Янукович не ответил на ключевые вопросы следствия (2)
  • Явлинский хочет выиграть выборы у Путина (16)
  • Явлинский раздаст землю россиянам в случае победы на президентских выборах (17)
  • Эрдоган извинился за сбитого российского пилота (38)
  • Электронную жалобную книгу запускает «Едина Россия» (1)
Элитный туркомплекс строит на Алтае компания друга Путина

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 апреля 2017 г. [11:25]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[15:05] Водительские права не выдает и меняет филиал МФЦ в Бердске

[14:50] Избил самокатом 10-летнего мальчика водитель в Санкт-Петербурге

[14:30] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме

Все новости

[15:05] Водительские права не выдает и меняет филиал МФЦ в Бердске

[14:50] Избил самокатом 10-летнего мальчика водитель в Санкт-Петербурге

[14:30] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 37%, облачность: 66%

13 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 71%

14 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 5.8 м.с.

Облачно, ветер: западный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 72%

15 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: