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Из-за жалоб жителей новостройки лишатся мусорной площадки несколько домов в Бердске

Жители построеннных несколько лет назад девятиэтажек №40/1 и 44/1 на ул. Ленина просят убрать мусорные контейнеры, которые стоят под их окнами. Хозяевам квартир в новостройках они без надобности: мешки с отходами они отправляют в мусоропровод, а контейнерной площадкой пользуются их соседи из окрестных домов.

Административно-техническая инспекция потребовала от управляющих компаний, обслуживающих дома № 36, 48 и 40 на ул. Ленина, № 25 на ул. К, Маркса и № 3 на ул. Ушакова ликвидировать общую мусорную площадку с прилегающей к одной из новостроек территории. «Там контейнерная площадка стоит в границах придомовой территории, поэтому ее надо отодвинуть за границы», — пояснил Павел Дятлов, начальник АТИ на заседании штаба по прохождению отопительно сезона 12 апреля.

Однако руководители УК не спешат выполнить требования инспекторов. По словам жилищников, если они уберут площадку, их подопечным будет некуда выбрасывать бытовые отходы. За помощью они обратились к замглавы Бердска по городскому хозяйству Ларисе Степановой. Как отметил директор УК «Уют» Антон Борзенков, несколько лет назад, когда, несмотря на протесты старожилов этого района возводились высотки, застройщик обещал оставить контейнеры, которые стояли на спорной территории многие годы.

— Почему-то не осталось ни документов, ни следов этого. Я прекрасно помню, что до строительства этих домов контейнерная площадка располагалась как раз на их месте. Почему изначально не было оределено место — вот это вопрос, — удивилась Лариса Владимировна.

Сейчас для домоуправлений стоит проблема не только определить нейтральное место для сбора мусора, но и его обустройство. По оценке директоров УК, это обойдется в 100 тыс. рублей, и все эти расходы лягут на плечи собственников. Да и нельзя расположить мусорки в любой точке двора: нормативы жестко регулируют схему проезда техники к ним.

— Нам тут АТИ не так давно читала лекции о том, что сквозной проезд к контейнерной площадке запрещен. Кроме как мимо какого-нибудь из домов туда не проедешь. Ну, что — вертолет вызывать? Если мы бьем на то, что транзитный проезд делать, мы упремся в то, что другие УК будут жаловаться, что мы им дороги разбили, — уверены жилищники.

Чтобы жильцам не пришлось собирать по 20-30 тыс. рублей с дома на новую коллективную мусорную площадку, АнтонБорзенков предложил сделать это в рамках программы городского благоустройства. Лариса Степанова поддержала такую идею и поручила «управляшкам» проработать этот вопрос с подопечными.

Начальник АТИ считает, что убрать контейнерную площадку нужно уже сейчас, и пока не решился вопрос с программой установить индивидуальные для каждого дома баки с крышками. «Три компании убрали бункер и поставили к каждому дому по контейнеру в границах своей придомовой территории — все, вопрос решен», — высказался Павел Викторович.

— Здесь должна включиться администрация, потому что администрация изначально делала землеотвод для этих домов, и принимала решение, по которому жители лишились нормальной контейнерной площадки, — парировал директор ГК «Вымпел» Николай Яковченко.

Итог жаркому обсуждению подвела Лариса Степанова. Она предложила встретиться в другой раз, чтобы предметно решить вопрос с землей.

Начальник АТИ добавил, что по поручению главы города Бердск нужно постепенно переводить на контейнеры с крышками, которые гораздо экологичнее и эстетичнее бункеров, из которых мусор разносит ветром по округе.

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Из-за жалоб жителей новостройки лишатся мусорной площадки несколько домов в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 апреля 2017 г. [11:05]

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