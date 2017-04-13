Теракт в петербургском метро еще раз доказал необходимость активизировать борьбу против нелегальной торговли сим-картами, заявила на заседании Совета Федерации глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

По ее словам, для полной победы над торговцами, которые продают сим-карты на рынках и в подземных переходах, в нарушение закона не требуя от покупателей паспортных данных, необходимо запретить операторам сотовой связи передавать сим-карты для продажи посредникам.​

Обращаясь к председателю временной комиссии Совфеда по развитию информационного общества Людмиле Боковой, Матвиенко потребовала не позднее чем через месяц внести в Госдуму соответствующий законопроект.

Матвиенко особо отметила, что ранее уже обсуждала проблему нелегальной торговли сим-картами с руководством МВД, где ей и указали на необходимость изменения законодательства. «Нужны изменения законодательства с точки зрения запрета компаниям выдачи через посредника этих сим-карт», — уточнила она.

«МВД пообещало внести законопроект, который бы закрыл эту дыру в законодательстве и навел в этом порядок. До сих пор такого законопроекта нет», — посетовала глава Совета Федерации.

Сим-карты в метро

3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв, жертвами которого, по последним данным, стали 15 человек. По данным источников «Коммерсанта», информация о подготовке теракта у спецслужб была, однако предотвратить его не удалось, так как террористы использовали для связи купленные без предъявления паспортов сим-карты. «Определив таким образом мобильные номера предполагаемых террористов и пробив их, оперативники выяснили, что все сим-карты были приобретены на рынках и не привязаны к реальным людям», — утверждали собеседники издания, отметив, что данные эти официально не подтверждены.

Миллионы сим-карт через посредников

С 1 января 2014 года в России действует закон, запрещающий продажу сим-карт без предъявления покупателем паспорта и внесения персональных данных абонента в договор. Необходимость принятия этого закона объяснялась борьбой со спамом, СМС-мошенничеством и ложными сообщениями о готовящихся терактах. Но в реальности, однако, сим-карты продолжают продавать с рук без оформления договора. В конце 2014 года глава Минкомсвязи Николай Никифоров признал, что запрет на продажу без паспорта постоянно нарушается. «Здесь нужно закручивать гайки», — заявил тогда министр.

Как пояснила РБК Людмила Бокова, в действующем законодательстве есть жесткое требование: договор о предоставлении услуг сотовой связи с выдачей сим-карты может заключаться только в стационарных торговых точках. «Продажа сим-карт на улице вне закона, и такими торговцами должна заниматься полиция, — говорит Бокова. — Но по факту не занимается».

По ее словам, новый законопроект может содержать меры, которые позволят идентифицировать владельца сим-карты. Например, условие, что оператор связи имеет право предоставлять услуги только после появления сведений об абоненте в его базе данных. Кроме того, полагает сенатор, оператор должен иметь возможность проверять сведения об абоненте через различные госсистемы — Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд и т.д. «Но для этого операторам нужно предоставить доступ к таким системам, как сейчас реализовано у банков», — отметила она. Она также напомнила, что на улицах продаются сим-карты, которые уже оформлены на какое-либо лицо. «Нужно подумать о введении прямого запрета на такую перепродажу и ответственности за это», — добавила Бокова.

По оценке аналитической компании AC&M, в 2016 году в России было продано около 120 млн новых сим-карт. Чистый прирост абонентской базы у операторов составил в сумме всего 4 млн абонентов. «У каждого оператора есть костяк абонентской базы — 65–80% клиентов, которые пользуются его услугами более года. Остальные могут в течение месяца приобретать по нескольку сим-карт для различных нужд, часто во многом из-за простоты процедуры их получения», — отметил представитель одного из российских сотовых операторов.

В «Т2 РТК Холдинге» (оказывает услуги связи под брендом Tele2) привели данные Роскомнадзора, который в течение 2016 года провел 819 совместных мероприятий с МВД по изъятию незаконно продаваемых сим-карт. В ходе рейдов было изъято 28,5 тыс. сим-карт, из которых половина пришлась на «ВымпелКом», 18% — на «МегаФон», 16% — на МТС, 12% — на «Т2 РТК Холдинг», 4% — на других операторов.

Источник, близкий к одному из мобильных операторов, рассказал, что обычно сим-карты попадают в уличную продажу через «подставные юрлица», которые закупают и оформляют их как корпоративные для своих сотрудников, а на самом деле перепродают без надлежащего оформления. Это подтвердил и директор по связям с законодательной и исполнительной властью компании «МегаФон» Дмитрий Петров. «При выявлении фактов нарушений мы штрафуем и прекращаем отношения с дилерами и субдилерами. Однако запрет продаж через партнеров не решит проблему. Большинство выявляемых продаж в переходах и на рынках — это сим-карты, оформленные на себя пользователями, которые они сами и реализуют», — отметил он.

Бывший начальник Центра общественных связей ФСБ генерал-майор Александр Михайлов отметил, что действующее законодательство вполне позволяет бороться с серой продажей сим-карт. По его словам, власти должны жестче пресекать торговлю сим-картами с рук, а также контролировать, каким образом оператором связи под конкретную сим-карту выделяется номер.

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