Оппозиционный политик Алексей Навальный анонсировал проведение новых митингов. Об этом он написал в своем блоге.

Навальный предложил провести акцию 12 июня, когда в стране отмечается официальный государственный праздник День России.

«Вот давайте 12 июня и выйдем на улицы с нашими прежними лозунгами и под государственными флагами. У нас есть два месяца подготовки. Привлечем еще больше городов, соберем еще больше народу», — написал оппозиционер.

В мэрии Москвы на вопрос, поступала ли от команды Навального заявка на проведение акции 12 июня, РБК не смогли ответить утвердительно. «У меня пока нет таких данных», — заявила руководитель пресс-службы московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уточнила, что пока рано подавать заявку на согласование акции.

«Мы планируем общероссийскую акцию и призываем присоединиться как можно большее количество городов. До подачи уведомления в Москве еще почти два месяца, поэтому рано еще говорить о конкретном месте, но, разумеется, мы будем подавать заявку на проведение митинга в центре», — рассказала Ярмыш.

ФЗ о митингах устанавливает, что уведомление о мероприятии нужно подать не ранее 15 и не позднее десяти дней до его проведения.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК сообщили, что по акции 12 июня «информации пока нет».

В свою очередь, советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, отвечая на вопрос РБК об усилении мер безопасности 12 июня, заявил: «За охрану общественного порядка отвечает МВД, поэтому очевидно, что за комментариями следует обращаться именно туда. Мы, со своей стороны, работаем по тем заявкам, которые поступают от коллег из МВД».

Напомним, 26 марта в десятках городов России прошли антикоррупционные акции протеста после расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о тайной недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. В фильме ФБК «Он вам не Димон» говорилось, что премьер владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Самые массовые выступления были в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске и Владивостоке. На антикоррупционный пикет в Бердске вышли около 40 человек.

В Москве митинг не был согласован с городскими властями. По оценкам полиции, в нем приняли участие 8 тыс. человек, организаторы же заявили о 25–30 тыс. Акция закончилась задержаниями: всего в отделения полиции доставили более тысячи демонстрантов. На большинство были составлены административные протоколы. Митинг стал крупнейшим в столице за последние пять лет.

На акции был задержан и сам Навальный. Суд арестовал оппозиционера на 15 суток и назначил ему 20 тыс. руб. штрафа за нарушение двух статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) — 19.3 и 20.2.2 (неповиновение сотрудникам полиции и организация несогласованного мероприятия соответственно).

В начале апреля Медведев прокомментировал расследование ФБК, ставшее причиной акций протеста. По словам премьер-министра, оно сделано по «принципу компота».

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