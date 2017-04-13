Жители, власть и застройщик попытаются найти компромиссное решение по проблеме точечной застройки возле парка Победы в Бердске.

Напомним, участок земли рядом с домом №13 по ул. Спортивной, где расположены спортивная площадка клуба по месту жительства «Орленок», был продан несколько лет назад. Сейчас там стоит забор, огораживающий стройплощадку. На этом месте планирует возвести жилой дом компания «Стройпроект».

Жители выступают против стройки не только, чтобы сохранить детскую площадку. Они опасаются, что строительство может привести к печальным последствиям, так как несущие стены дома №13 частично разрушены из-за коммунальной аварии и подвижного грунта. Инициативная группа жителей Спортивной не раз встречалась с местными чиновниками, но, по их словам, некоторая информация от них утаивалась. Поэтому активисты решили пойти дальше и обратились к спикеру Заксобрания Андрею Шимкиву.

Встреча, на которой присутствовал Шимкив, несколько десятков жителей и чиновники администрации, проходила в закрытом для прессы режиме. Однако даже за закрытой дверью было слышно, что собрание проходило очень эмоционально. После встречи Шимкив прокомментировал, к чему пришли конфликтующие стороны.

— Впечатления самые наилучшие. Я не ожидал такого количества людей. Люди неравнодушны к своему городу. Проблемы начались с того, что точечная застройка дошла и до Бердска. Конечно, она волнует всех жителей. Думаю, основная проблема была в слабой коммуникации между жителями и администрацией. Но сегодня многие ответы получены прямо в ходе встречи. И я думаю, что сейчас рабочая группа, если надо, пойдет и через суды или смогут найти с застройщиком какой-то компромисс, — поделился мнением Андрей Иванович. — Тем не менее, мы должны уважать частную собственность. Нужно находить какой-то компромисс, и суды — это крайние меры. Думаю, глава города возглавит это дело, и пути решения найдут.

Автор видео Ксения Горелова

По информации спикера, пока переговоров с застройщиком не было. Но вариантов выхода из спорной ситуации, по мнению Шимкива, несколько:

— Можно заменить участок, может, застройщик подвал отремонтирует (в доме №13)… Нужно найти решение, чтобы не было какой-то конфронтации.

Главным итогом встречи стало создание рабочей группы из инициативных жителей и местных чиновников. Теперь группа составит план работы и будет планомерно решать свои проблемы. Спикер Шимкив будет контролировать ситуацию. Равно как и другой бердский депутат Заксобрания — Зоя Родина.

— Насколько мы услышали от главы сегодня, стройка там приостановлена, она не ведется. Просто территория огорожена, и все, — отметил Андрей Иванович.

Одна из инициативных жительниц Светлана Талочко поразилась, что ответы на многие вопросы ей удалось получить только сегодня, в присутствии спикера Заксобрания. Кроме того, бердчанка возмущена, что в администрации нет преемственности власти:

— Да, Михайлов (бывший и. о. главы Бердска — прим. ред.) продал этот участок. Конечно, теперь будут говорить: «Ну, что вы, этих руководителей уже нет»… А мы будем говорить! Вот вы покупаете квартиру на вторичном рынке, и вы же не вызываете потом бывшего хозяина и не говорите: «Ты что мне трубы в таком состоянии оставил?». Вы берете и меняете! Здесь то же самое. Если ты пришел руководить городом, ты берешь не только все прелести нашего города, но и недостатки, которые надо исправлять и за которые нужно нести ответственность.

По словам Талочко, власти «засекречивали» аукционную документацию по продаже земельного участка для дома, даже на депутатские запросы отвечали пустыми отписками. — Сегодня нам сказали, что стройка остановлена. А мы и не знали. Мы знаем, что идет проверка в Министерстве строительства, и она продлена, потому что найдены нарушения. И не факт, что из-за нашей администрации застройщик не строит. Мы ждем ответа, — отмечает Светлана.

Непонятно жителям и то, как застройщик разместит парковку, если под их окнами вырастет 72-квартирный дом. Этот вопрос тоже пока без ответа. Активисты надеются, что встреча с Шимкивом дала толчок к разрешению конфликта, и утверждают, что пойдут до конца.

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