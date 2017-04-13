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Исаакий передадут РПЦ на именины Петра I

В администрации Петербурга обсуждается новая дата передачи Исаакиевского собора в пользование церкви. О передаче может быть объявлено 12 июля — в день святых первоверховных апостолов Петра и Павла (в Петров день, как его называют в России, в числе прочего празднуют именины Петра Великого), рассказал РБК источник, близкий к Минкультуры, и подтвердил источник, близкий к РПЦ.

12 июля с визитом в Санкт-Петербург ожидается патриарх Кирилл, говорит собеседник в церковных кругах. Патриарх всегда приезжает на этот праздник в город, чтобы возглавить службу в соборе святых Петра и Павла в Петропавловской крепости.

Источник в церковных кругах сказал, что передача Исаакия действительно может быть приурочена к церковному или церковно-государственному празднику. Однако, по его словам, конкретной даты пока нет.

За несколько дней до Петрова дня, 8 июля, отмечается церковно-государственный праздник День семьи, любви и верности (День памяти святых Петра и Февронии в Русской православной церкви).

В Синодальном отделе РПЦ по взаимодействию с обществом и СМИ отказались комментировать возможную передачу собора к 12 июля.

Ранее источники, близкие к Минкультуры, рассказывали, что власти Петербурга попросили директора музея Исаакия Ни​​колая Бурова ​перевезти экспонаты из музея к Пасхе, которая в этом году отмечается 16 апреля. Речь шла о перевозке экспонатов в хранилища Государственного музея истории Петербурга и переоформлении их на это учреждение. Фактически речь шла об объединении двух музеев, уточнял один из источников РБК.

После публикаций власти города перестали торопить музей с переездом, позже рассказал собеседник, близкий к администрации города. Федеральный чиновник сказал, что была и другая причина, по которой процесс передачи к Пасхе решили остановить: к этому моменту в администрации Петербурга уже понимали, что не успеют организовать процедуру к главному православному празднику.

Собеседник, близкий к Минкультуры, отмечает, что до сих пор нет заявки РПЦ на передачу ей Исаакия и непонятно, на каком основании собор будут передавать.

Директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров заявил, что у него «до сих пор нет никаких документов и музей спокойно работает». «Я бы хотел получить хотя бы какое-то официальное распоряжение, на мой взгляд, это слух и информационный вброс [информация о передаче к 12 июля]», — сказал Буров.

Отвечая на вопрос, какое время потребуется для переезда музея из собора, директор отметил, что «необходимо 180 дней с момента получения официальных бумаг».

Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов, к которому РБК обратился за комментарием, сказал лишь, что официальная заявка РПЦ еще не поступила.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 апреля 2017 г. [10:25]

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