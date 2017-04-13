В воскресенье, 16 апреля, в день Пасхи состоится крестный ход. Православные пройдут от Преображенского кафедрального собора до площади Горького -на площадку около кинотеатра «Орион». Здесь теперь проходят массовые праздники.

Крестный ход начнется в 12:00. Предполагаемое количество участников — до 300 человек. Как сообщает портал «Бердск православный», у кинотеатра состоится Пасхальный молебен и праздничная программа с хороводами, играми, викторинами.

Первый крестный ход пройдет в бердских храмах с 0 часов 16 апреля. В час ночи, в 9.00 и в 16.00 отслужат божественные литургии.

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