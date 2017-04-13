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Освятят куличи и яйца на Пасху на новом месте в Бердске

В воскресенье, 16 апреля, в день Пасхи состоится крестный ход. Православные пройдут от Преображенского кафедрального собора до площади Горького -на площадку около кинотеатра «Орион». Здесь теперь проходят массовые праздники.

Крестный ход начнется в 12:00. Предполагаемое количество участников — до 300 человек. Как сообщает портал «Бердск православный», у кинотеатра состоится Пасхальный молебен и праздничная программа с хороводами, играми, викторинами.

Первый крестный ход пройдет в бердских храмах с 0 часов 16 апреля. В час ночи, в 9.00 и в 16.00 отслужат божественные литургии.

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Освятят куличи и яйца на Пасху на новом месте в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 апреля 2017 г. [10:15]

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Курьер.Среда.Бердск

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Вероятность осадков: 37%, облачность: 66%

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Вероятность осадков: 32%, облачность: 71%

14 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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