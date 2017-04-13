«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публиковать воспоминания бердчанина-фронтовика Вячеслава Черноголовкова. Его записи — это уникальный материал по истории страны. По его воспоминаниям можно узнать реальную деревенскую жизнь начала 20 века, подлинные события Великой Отечественной войны, восстановление СССР после военного лихолетия. Мы искренне благодарим Вячеслава Кузьмича за то, что он оставил потомкам целую книгу о своей жизни, в которой, как в капле воды, отражается целая эпоха, судьба не одного поколения советских людей.

Учеба В августе я сдал экзамен и был зачислен в студенты Череповецкого лесо-механического техникума им. В. Чкалова. До революции этот техникум именовался иначе – Александровское техническое училище. В нем какое-то время учился знаменитый лётчик Чкалов, поэтому ему и присвоили имя Чкалова.

Как я уже писал ранее мои мама и тетя в своё время закончили приходскую церковную школу (это что-то вроде образования 4 классов). Они с детства научили меня читать писать и считать. Газеты в деревню попадали очень-очень редко. Меня просили читать их вслух. Начинал по слогам, а потом освоил и слово сразу. Прочитанную газету мужики сразу делили между собой на цигарки. В школу принимали ребятишек в возрасте 8-9 лет. Учиться в первом классе мне было очень легко по сравнению со сверстниками. В школе на весь класс выдавали один букварь, каждому давали грифельную тетрадь из 4-х страничек. На каждой страничке мелком (грифелем) выполняли школьное задание. На следующий день учительница проверяла, ставила оценку и разрешала стереть тряпочкой записи на этой страничке. Следующее задание выполняли на этой же страничке. Бумажных тетрадей в деревне совсем не было. Я в первом классе был отличником.

Школа наша располагалась в большом деревянном здании на огороженном жердями участке. Говорили, что это был дом барина. Он жил зимой в городе, а летом в этом особняке. В саду вокруг дома было посажено и росло множество деревьев различных пород. В школе было всего два класса, в ней же обучали неграмотных сельчан (ликбез). Надо отметить, что ликбез со своей задачей справился успешно, через каких-то 2-3 года в деревне совсем неграмотных уже не было.

Честное октябрятское Во втором классе я учился уже в городе Череповце. Школа была обеспечена учебниками и тетрадями в полном объёме. Чернила только каждый ученик носил с собой в так называемой чернильнице-непроливашке. Чернильница была сделана так, что из неё чернила вылить было невозможно, по форме она напоминает мордушку для ловли рыбы. Для чернильниц шили отдельные мешочки. Учебники и тетради носили в портфелях. В каждом младшем классе был создан отряд октябрят. Им руководил выбранный всеми командир. Шефство над отрядом осуществляли комсомольцы.

Каждому октябрёнку в торжественной обстановке вручали знак отличия – маленькую звёздочку. В отряде каждому октябрёнку давалось персональное задание: группа санитаров проверяла у учеников чистоту рук, одежды, голову на вшивость. На руках у этой группы санитаров красовались белые повязки с красным крестом. Надо отметить, что все ученики беспрекословно подчинялись санитарам.

Каждую неделю назначали дежурного по классу. В его обязанности входило содержать в чистоте классную доску, докладывать своему учителю явку октябрят на учёбу и причину отсутствия ученика на занятиях. Если причина не известна, после уроков направляли группу из 2-3 октябрят в дом отсутствующего для выяснения причин. Причины устраняли коллективно. Если ученик прогулял без уважительной причины, его поведение разбирали на общем собрании октябрят отряда. После каждого чрезвычайного происшествия собирали собрание. Например, подрались на перемене или ещё где-нибудь драчуны, поведение их обязательно разберут и найдут зачинщика. Чаще всего зачинщик драки попросит извинения, даст честное октябрятское слово, что он больше этого не повторит.

Курильщиков в школе были считанные единицы из старших классов. Девочек-курильщиков я за всю учёбу не встречал ни разу. Школа наша располагалась в 2-этажном деревянном здании. Второй класс я закончил круглым отличником.

Первая любовь пионера Начиная с 3-го по 10 класс, школа располагалась в большом кирпичном здании. Классным руководителем у нас была Нина Фёдоровна. Добавились уроки физики, географии, истории, химии уроки пения и труда. В третьем классе нас, октябрят, приняли в пионеры, в школу ходили в красных галстуках, стали соревноваться в учёбе между отрядами.

Наш классный руководитель однажды утром вывесила над классной доской плакат с показателями успеваемости учеников. На плакате красочно были нарисованы самолёт, автомашины, лошадь, пешеход и черепаха. Под каждым рисунком оставлена прорезь для крепления (подвеска) другого плаката с фамилией ученика. В зависимости от успеваемости фамилия и имя ученика размещалось на плакате под соответствующим рисунком. Отлично — самолёт, кол – черепаха. Эти таблички с фамилиями менялись каждую пятидневку. В то время неделю упразднили, работали и учились по пятидневке.

В одну неделю я был удостоен лететь на самолёте вдвоём с Женей Семёновой. Радости моей не было предела. Женю я тайно любил, это была скрытая, тайная ото всех моя первая любовь. Пишу я про это впервые. Женя ведь тоже ничего не подозревала о моей любви, оставившей в душе отпечаток на всю жизнь. Да и социальное положение было совершенно разное. Я – сын кулака, а она — дочь высокопоставленного чиновника.

Первенство мы держали до самого окончания учебного года, в последнее время к нам присоединились ещё 2 ученика. Наш отряд занял первое место среди учеников младших классов. На черепахе ехать никто не хотел, у всех было стремление в крайнем случае попасть на машину. Даже родители на своём собрании (родительском) были восхищены инициативой нашего классного руководителя, увидев эту картинку над доской. Потом не спрашивали у детей, какую отметку получил, а спрашивали: « На чём приехал?».

Наши знания с каждым годом расширялись. Правда, за эти 80 лет наука шагнула здорово вперёд. Нас учили, что атом — самая мелкая и неделимая частица, теперь атом уже давно расщепили. На географической карте месторождение нефти в то время было указано только в Баку, Грозном и Майкопе, сейчас во всех уголках нашей страны открыты новые месторождения, расширилась таблица Менделеева и т. д.

Школьные проделки В школе был буфет. На обед ученикам родители давали в основном по 15 копеек. На эти деньги можно было в буфете купить стакан чая с ватрушкой или булочкой.

Бывали и случаи хулиганства. Учительница по пению была молоденькая, любила пофорсить, часто меняя свой туалет, в школу приходила в лучшей одежде. Звали её Татьяна. Ребятишки сочинили на эту тему стишок-песню: «До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, ре, ми, фа, соль, ля, си — ты, Татьяна, не форси». Прозвища давали всем учителям, одним — ласковые, другим — смешные. В один прекрасный день Татьяна (отчество не помню) пришла на урок пения в новом белом шёлковом платье. В нашем классе учился Митя, паренёк, способный на всякие хулиганские действия. На перемене перед уроком пения в нашем классе, он заметил одежду Татьяны и до начала урока сумел весь стул учительницы обрызгать мелкими крапинами чернил. Макал перо ручки в чернильницу и потом резким движением руки ударял ручкой о палец второй руки. Капельки получались настолько мелкими, что обнаружить на взгляд их было невозможно.

Татьяна зашла в класс на урок, поздоровалась и села на стул, проверить по журналу посещаемость, после чего встала и направилась к доске писать ноты. В этот момент класс разразился смехом. Всё платье на её попке было разрисовано чернилами. Урок был сорван. Но Татьяна никому не жаловалась, никого не ругала. На следующем уроке ласково вынудила своими внушениями хулигана попросить у неё прощения. В дальнейшем они стали друзьями. У Мити оказался прекрасный голос. Татьяна раскрыла его талант исполнителя песен, и Митя стал самым лучшим солистом. На любом соревновании отрядов хор нашего отряда завоёвывал первое место в школе.

Проделок различных мы, ученики, делали очень много, всех не описать, а в памяти они сохранились. Ребятишки в этот период жизни умели замечать все недостатки своих сверстников и каждому метко приклеивали ярлык с прозвищем. Я до второго класса не мог выговаривать правильно какую-то букву алфавита, получил соответствующее прозвище. Всеми силами старался стереть с себя это прозвище. Тайком от всех эту букву, или слово с такой буквой, повторял вслух тысячу раз, пока не добился положительных результатов. После этого моё прозвище как-то незаметно исчезло.

Продолжение следует

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