В суд направлено уголовное дело в отношении главы сельсовета из новосибирской области, которую обвиняют в коррупционном преступлении. Об этом 12 апреля сообщили в облпрокуратуре и пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Прокурор Каргатского района Андрей Савин направил в Чулымский районный суд уголовное дело по обвинению главы сельсовета Светланы Болдыревой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия).

По версии следствия, глава Мусинского сельсовета Каргатского района Болдырева дала взятку в виде денежных средств на сумму 15 000 рублей оперативному уполномоченному МО МВД России «Каргатский» за несообщение в правоохранительные органы и администрацию Каргатского района о нарушениях, допущенных возглавляемым Болдыревой. Сельсоветом. Рассказали в прокуратуре.

По информации СКР, в декабре 2016-го – январе 2017 года сотрудники межмуниципального отдела полиции «Каргатский» в связи с поступившей им информацией о имеющихся в одной из администраций сельского совета нарушениях финансово-хозяйственной деятельности в установленном законом порядке проводили проверку деятельности исполнительного органа соответствующего муниципалитета.

При проведении проверки на имя главы сельского совета полицейские направили запрос о предоставлении документации. К установленному сроку глава администрации запрашиваемые документы не предоставила.

— При этом, прибыв 20 января 2017 года в служебный кабинет проводившего проверку оперуполномоченного органа внутренних дел, глава администрации попросила полицейского скрыть нарушения, которые, возможно, будут выявлены в ходе проверки, не сообщать в администрацию Каргатского района о неисполнении ею требования о предоставлении служебных документов, не инициировать вопрос о привлечении её к административной ответственности за неисполнение законного требования о предоставлении документов. — уточнили в СК.

Высказав указанную просьбу, женщина, действуя с целью передачи сотруднику полиции взятки за то, чтобы тот выполнил её просьбу, положила на рабочий стол полицейского под клавиатуру компьютера 15 000 рублей. Полицейский от получения незаконного вознаграждения отказался и сообщил о склонении его к совершению коррупционного правонарушения своему руководству и в органы Следственного комитета РФ.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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