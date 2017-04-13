С приходом теплых дней, когда сходит снег, бердчане традиционно идут на кладбище, чтобы привести в порядок захоронения своих родных и близких. Некоторые из них не могли не обратить внимание на муниципальный снегоотвал, который находится вблизи городского погоста: среди чернеющих куч снега проступают коробки, бумаги, пластиковые бутылки и прочий мусор. Горожане уверены, что все это в сухую погоду ветром отнесет на могилы. К Радонице, 25 апреля, родные умерших будут убираться на кладбище, и все усилия могут пойти прахом из-за соседствующей свалки.

По словам начальника управления ЖКХ Владимира Захарова, хлам попал в снеговые горы совсем неслучайно. Чиновник уверен, что его вместе с последствиями осадков привозили на полигон недобросовестные организации и жители Бердска. На будущее он призвал тех, кто занимается подобным вредительством, не складировать отходы на снегоотвале. «Все-таки в одном городе живем. Зачем делать то, от чего будет плохо всем?», — обратился к совести бердчан Владимир Николаевич.

Несмотря на это, начальник управления ЖКХ полностью солидарен с горожанами, радеющими за чистоту на месте последнего пристанища их родных и близких. Он заверил, что образовавшая свалка на полигоне для снега будет ликвидирована силами Центра муниципальных услуг:

— Это наша обязанность. Раз хозяйствующие субъекты вместе со снегом вывозили еще и мусор, которого там не должно быть, естественно, мы будем его убирать, и эта территория будет чистая.

Конкретная дата для вынужденного субботника коммунальщиков на месте снегоотвала не назначена. Она, говорит Владимир Захаров, будет зависеть от погоды: сотрудники предприятия выйдут на уборку, когда чернеющие горы спрессовавшегося снега растают и будет ясно, справятся ли рабочие вручную или придется заводить на участок уборочную технику.

Всего за осенние и зимние месяцы этого сезона на полигон возле кладбища УК, частные предприятия и муниципальные службы вывезли порядка 160 тыс. кубометров снега.

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