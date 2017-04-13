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СК ищет Ходорковского

Следователи устанавливают местонахождение Михаила Ходорковского, чтобы решить вопрос о его экстрадиции в Россию, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она уточнила, что идет расследование уголовного дела «по обвинению Михаила Ходорковского в совершении особо тяжких преступлений, связанных с убийством мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушениями на убийство управляющего компании «Ист Петролеум Хандельсгез м.б.Х» Евгения Рыбина».

Генпрокуратура в мае 2016 года сообщала, что направила в Интерпол дополнительные документы, собранные для объявления Ходорковского в розыск. Это было сделано после того, как полицейское ведомство отклонило первоначально переданные ему материалы. По версии следствия, в 1990-е годы глава ЮКОСа поручил организовать убийство Петухова и Рыбина, так как их деятельность противоречила интересам компании.

«Дело ЮКОСа» возбудили еще в 2003 году, позже из него в отдельное производство выделили дела экс-главы компании Михаила Ходорковского, его бывшего бизнес-партнера Платона Лебедева и других высокопоставленных сотрудников. Ходорковского и Лебедева в 2005 году признали виновными по шести статьям Уголовного кодекса и приговорили к 9 годам лишения свободы каждого, позже срок снизили до восьми лет. В 2013 году Ходорковский был помилован указом президента.

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СК ищет Ходорковского

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 апреля 2017 г. [09:30]

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