USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Следователи устанавливают местонахождение Михаила Ходорковского, чтобы решить вопрос о его экстрадиции в Россию, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
Она уточнила, что идет расследование уголовного дела «по обвинению Михаила Ходорковского в совершении особо тяжких преступлений, связанных с убийством мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушениями на убийство управляющего компании «Ист Петролеум Хандельсгез м.б.Х» Евгения Рыбина».
Генпрокуратура в мае 2016 года сообщала, что направила в Интерпол дополнительные документы, собранные для объявления Ходорковского в розыск. Это было сделано после того, как полицейское ведомство отклонило первоначально переданные ему материалы. По версии следствия, в 1990-е годы глава ЮКОСа поручил организовать убийство Петухова и Рыбина, так как их деятельность противоречила интересам компании.
«Дело ЮКОСа» возбудили еще в 2003 году, позже из него в отдельное производство выделили дела экс-главы компании Михаила Ходорковского, его бывшего бизнес-партнера Платона Лебедева и других высокопоставленных сотрудников. Ходорковского и Лебедева в 2005 году признали виновными по шести статьям Уголовного кодекса и приговорили к 9 годам лишения свободы каждого, позже срок снизили до восьми лет. В 2013 году Ходорковский был помилован указом президента.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 апреля 2017 г. [09:30]
[15:05] Водительские права не выдает и меняет филиал МФЦ в Бердске
[14:50] Избил самокатом 10-летнего мальчика водитель в Санкт-Петербурге
[14:30] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме
[15:05] Водительские права не выдает и меняет филиал МФЦ в Бердске
[14:50] Избил самокатом 10-летнего мальчика водитель в Санкт-Петербурге
[14:30] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.
возможен дождь, ветер: юго-западный
|
Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.
возможен дождь, ветер: южный
|
Днем: 8 C°, ветер: 5.8 м.с.
Облачно, ветер: западный