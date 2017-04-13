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Две палки колбасы и 10 шоколадок стащил с прилавка грабитель в Новосибирске

В Железнодорожном районе Новосибирска задержан подозреваемый в покушении на грабеж продуктов из магазина, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области вчера, 12 апреля.

11 апреля в 21.15 в помещение продуктового магазина по улице Красноярская в столице Сибири злоумышленник пытался открыто завладеть продуктами питания с прилавка – двумя палками колбасы и десятью шоколадками. Однако был задержан на месте продавцами.

Прибывшие по тревоге сотрудники патруля вневедомственной охраны Росгвардии доставили подозреваемого в отдел полиции.

Полицейские установили, что подозреваемый — ранее судимый за кражу 28-летний житель Заельцовского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ (Покушение на грабеж). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Похищенное изъято. Проводится дальнейшее расследование.

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Две палки колбасы и 10 шоколадок стащил с прилавка грабитель в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 апреля 2017 г. [09:25]

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