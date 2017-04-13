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От порно, наркотиков и самоубийств в интернете защищают школьников в Новосибирской области

Меры по защите детей и подростков от негативного влияния в цифровом пространстве проводятся в школах Новосибирской области в соответствии с федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». О реализации требований законодательства, а также о других актуальных вопросах на данную тему шла речь 11 апреля в ходе круглого стола «Безопасный интернет».

Как отметил член правительства Новосибирской области – руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Анатолий Дюбанов, с 2010 года весь интернет-трафик, поступающий в общеобразовательные учреждения Новосибирской области, проходит через дата-центр областного центра информационных технологий, на базе которого реализован региональный центр контентной фильтрации.

Таким образом обеспечивается защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В соответствии с федеральным законодательством, к такой информации, в частности, относится пропаганда употребления наркотических веществ, табачных изделий и алкогольной продукции, призывы к самоубийству, участию в азартных играх, информация, содержащая нецензурную брань и порнографию и пр.

«Новосибирская область стала одним из первых регионов, взявших на себя задачу фильтрации информации в учебных заведениях. Эта задача успешно выполняется, областной центр информационных технологий своевременно анализирует запросы и ограничивает доступ к запрещенным сайтам. Но защита детей и подростков от вредоносной информации должна реализовываться в комплексном формате – работу по контролю и профилактике следует проводить операторам связи и социальным институтам», – подчеркнул Анатолий Дюбанов.

Участники круглого стола особо отметили, что абсолютной защиты детей и подростков от негативного влияния в цифровом пространстве не сможет гарантировать ни одно техническое решение. Для обеспечения безопасности школьников внимание, в первую очередь, следует уделять социальной сфере – воспитанию в семьях, педагогике, профилактической работе и пр. Кроме того, операторы связи предлагают ряд разработок, среди которых – функция «родительский контроль», предоставляющая возможность мониторить и фильтровать посещение Интернета детьми.

Напомним, что в Новосибирской области ведется активная работа по развитию кибербезопасности и цифровой грамотности молодого поколения, а также по формированию информационного пространства детей. В частности, в регионе три года подряд проводится Всероссийская акция «Сетевичок», походят Единые уроки по безопасности в сети Интернет, профильными учебными заведениями высшего образования организуются ctf-игры для учащихся старших классов средних учебных заведений и средних профессиональных учебных заведений («Школьный CTF СибГУТИ», «Квест по сетевой разведке и открытые лекции по информационной безопасности», «Зимняя CTF-школа в Новосибирске»).

Школьники региона активно участвуют в мероприятиях по теме безопасности использования сети Интернет. Так, в акции «Неделя безопасного Рунета» приняли участие учащиеся 908 школ региона. Интерес к федеральной премии «Сетевичок», которая является частью Единого урока по безопасности в сети, проявили более 100 тысяч школьников Новосибирской области.

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От порно, наркотиков и самоубийств в интернете защищают школьников в Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 апреля 2017 г. [09:15]

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