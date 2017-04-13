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Юридические практики в договорных отношениях: на что теперь обращать внимание

Спикеры:

Зиновьев Константин Сергеевич —  управляющий партнер юридической фирмы «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов». Автор курса «Правовое регулирование рынка ценных бумаг». Доцент СибУПК. Опыт ведения дел в Арбитражных судах с 1995 года.

Русецкая Ольга Викторовна - практикующий юрист с 20-летним опытом судебной практики в судах общей юрисдикции и в Арбитражном суде, соучредитель юридической компании, преподаватель НГУ.

Дата: 21 апреля (пятница) 2017г.

Место: ул. Вокзальная магистраль, 15 офис 516

Время: с 11.00 до 16.00 часов

Стоимость участия без учета скидок: 4 000 руб*.

*для клиентов ООО «В.Консалт» — стоимость 3 000 руб.

Записаться на семинар и получить более подробную информацию можно по:

Тел.: (383) 287-44-62 или е-mail:  seminar@vkonsalt54.ru

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Юридические практики в договорных отношениях: на что теперь обращать внимание

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 апреля 2017 г. [09:10]

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Курьер.Среда.Бердск

[15:05] Водительские права не выдает и меняет филиал МФЦ в Бердске

[14:50] Избил самокатом 10-летнего мальчика водитель в Санкт-Петербурге

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[14:30] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме


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Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 37%, облачность: 66%

13 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 71%

14 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 5.8 м.с.

Облачно, ветер: западный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 72%

15 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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