Почему разрешили проезд машин на площади возле кинотеатра «Орион»? Эта новая площадь, хорошее место для прогулок, как альтернатива площади Горького. Здесь очень много детей катаются на велосипедах, роликах, самокатах. Так зачем же здесь ездить на машинах? Возле ЦУМа большая парковка, которая обычно полупустая, можно оставлять машину там, и идти гулять в парк. А некоторые экземпляры (малолетки на жигулях) прямо к сцене подъезжают и там паркуются. Будет лучше. если проезд перекроют, и оставят эту маленькую площадь свободной от машин!

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