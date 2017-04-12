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Почему разрешили проезд машин на площади возле кинотеатра «Орион»? Эта новая площадь, хорошее место для прогулок, как альтернатива площади Горького. Здесь очень много детей катаются на велосипедах, роликах, самокатах. Так зачем же здесь ездить на машинах? Возле ЦУМа большая парковка, которая обычно полупустая, можно оставлять машину там, и идти гулять в парк. А некоторые экземпляры (малолетки на жигулях) прямо к сцене подъезжают и там паркуются. Будет лучше. если проезд перекроют, и оставят эту маленькую площадь свободной от машин!
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 апреля 2017 г. [21:00]
[21:00] Почему разрешили проезд машин на площади возле кинотеатра «Орион»...
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[21:00] Почему разрешили проезд машин на площади возле кинотеатра «Орион»...
[20:50] Имя Сталина постоянно всплывает в том или ином контексте
[18:25] Приостановили точечную застройку рядом с парком Победы в Бердске
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