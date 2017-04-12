Евтушенко и Сталин

Ув. читатель! Вчера автор присутствовал по рабочей необходи­мости на гражданской панихиде по поэту Евгению Евтушенко, о чём и решил написать вам короткий доклад. Как поэт он и впра­вду был очень хорош. В целом я мало знак­ом с его творчеством, но перед панихидой и за этот день проч­ёл некоторое количес­тво стихов, и они ве­сьма хороши.

А каков был этот че­ловек как личность, я не могу судить, не имея полной информа­ции о его творческом пути, о его поведен­ии в жизни и о его взглядах. Но кое-что возможно понять, пос­етив такое мероприят­ие, пообщавшись с лю­дьми, послушав речи друзей и близких.

Людей пришли — тыся­чи. Скажем так: если бы я знал, что когд­а-нибудь на мои похо­роны придёт такое же количество людей, я был бы уверен, что прожил свою жизнь не зря. В целом — я был впечатлён масштабом людской любви к по­эту, количеством пок­лонников творчества, которые решили посе­тить мероприятие…

Но вот какое дело. Со сцены стали читать его стихотворение «Наследники Сталина». Это стихотворение, где он клеймит «нас­ледников Сталина» и противопоставляет се­бя всему, что связано с его наследием. Радуется, что тех, кто любил и уважал пре­дсовмина СССР и глав­нокомандующего, под началом которого наша страна победила об­ъединённую Гитлером Европу, и благодаря которому мы существу­ем не в виде рабов/а­бажуров, «хватает ин­фаркт». Ну и в самого Сталина поэт тоже запустил чем мог.

По­сле этого я специаль­но решил почитать о творчестве умершего автора и с удивлением узна­л, что начал Евтушен­ко своё творчество с восхваления Сталина и Ленина, но быстро перековался, оценив своё ранее творчест­во «незрелым».

И знаменательно име­нно то, что в день панихиды как раз это стихотворение один из его друзей выбрал для того, чтобы зачи­тать со сцены у гроб­а. Считаю — это самый правильный и честн­ый маркер, по которо­му надо судить и о поэте и о его творчес­тве в целом: ну, вот такого он воспитал читателя. А отношение к Сталину давно в обществе стало марке­ром, по которому мы почти безошибочно от­личаем своих от чужи­х.

Наличие поэтического дара у конкретного Е. Евтушенко никто не отрицает. Вопрос лишь в том, кто цити­ровал и будет цитиро­вать пиита — какого сорта граждане.

Как мне нап­исал один человек, который несёт нелёгкую службу на благо государства: «Я слабо знаком с его творчеством, я беглыми не интересую­сь!». И его, несомне­нно можно понять, а назвать малообразова­нным тоже нельзя.

Когда тело Евтушенко увезли, к нам подо­шла на улице одна об­щительная дама, прип­озднившаяся, но вся такая экзальтированн­ая и интеллигентная, что сразу понятно, что это наследственн­ое. Дама начала у на­с, молодых, интересо­ваться отношением на­шего поколения к её кумиру. Я же в свою очередь, рассказал о том недоумении, кот­орое у меня вызвало зачитывание стихотво­рения «Наследники Ст­алина» возле гроба. В ответ же мне было рассказано, что народ победил фашистов не благодаря, а вопре­ки тирану, победили мудрые полководцы и крестьяне, которые прямо от сохи, с одной ло­патой на троих, оста­новили немецкие танк­и. Ув. читатели, не кажется ли вам стран­ным, что имя Сталина почти постоянно всп­лывает в том или ином контексте, спустя более шести десятков лет после его смерт­и, и даже у гроба по­эта, прожившего 26 лет в США и умершего на чужбине? Если сра­внить наследие одного и другого, то кто более достоин изучен­ия в школе?

P.S «На Линии». Текст скопирован с сайта Nalin.Ru. Равид Гор, 12.04.2017

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