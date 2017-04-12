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Евтушенко и Сталин
Ув. читатель! Вчера автор присутствовал по рабочей необходимости на гражданской панихиде по поэту Евгению Евтушенко, о чём и решил написать вам короткий доклад. Как поэт он и вправду был очень хорош. В целом я мало знаком с его творчеством, но перед панихидой и за этот день прочёл некоторое количество стихов, и они весьма хороши.
А каков был этот человек как личность, я не могу судить, не имея полной информации о его творческом пути, о его поведении в жизни и о его взглядах. Но кое-что возможно понять, посетив такое мероприятие, пообщавшись с людьми, послушав речи друзей и близких.
Людей пришли — тысячи. Скажем так: если бы я знал, что когда-нибудь на мои похороны придёт такое же количество людей, я был бы уверен, что прожил свою жизнь не зря. В целом — я был впечатлён масштабом людской любви к поэту, количеством поклонников творчества, которые решили посетить мероприятие…
Но вот какое дело. Со сцены стали читать его стихотворение «Наследники Сталина». Это стихотворение, где он клеймит «наследников Сталина» и противопоставляет себя всему, что связано с его наследием. Радуется, что тех, кто любил и уважал предсовмина СССР и главнокомандующего, под началом которого наша страна победила объединённую Гитлером Европу, и благодаря которому мы существуем не в виде рабов/абажуров, «хватает инфаркт». Ну и в самого Сталина поэт тоже запустил чем мог.
После этого я специально решил почитать о творчестве умершего автора и с удивлением узнал, что начал Евтушенко своё творчество с восхваления Сталина и Ленина, но быстро перековался, оценив своё ранее творчество «незрелым».
И знаменательно именно то, что в день панихиды как раз это стихотворение один из его друзей выбрал для того, чтобы зачитать со сцены у гроба. Считаю — это самый правильный и честный маркер, по которому надо судить и о поэте и о его творчестве в целом: ну, вот такого он воспитал читателя. А отношение к Сталину давно в обществе стало маркером, по которому мы почти безошибочно отличаем своих от чужих.
Наличие поэтического дара у конкретного Е. Евтушенко никто не отрицает. Вопрос лишь в том, кто цитировал и будет цитировать пиита — какого сорта граждане.
Как мне написал один человек, который несёт нелёгкую службу на благо государства: «Я слабо знаком с его творчеством, я беглыми не интересуюсь!». И его, несомненно можно понять, а назвать малообразованным тоже нельзя.
Когда тело Евтушенко увезли, к нам подошла на улице одна общительная дама, припозднившаяся, но вся такая экзальтированная и интеллигентная, что сразу понятно, что это наследственное. Дама начала у нас, молодых, интересоваться отношением нашего поколения к её кумиру. Я же в свою очередь, рассказал о том недоумении, которое у меня вызвало зачитывание стихотворения «Наследники Сталина» возле гроба. В ответ же мне было рассказано, что народ победил фашистов не благодаря, а вопреки тирану, победили мудрые полководцы и крестьяне, которые прямо от сохи, с одной лопатой на троих, остановили немецкие танки. Ув. читатели, не кажется ли вам странным, что имя Сталина почти постоянно всплывает в том или ином контексте, спустя более шести десятков лет после его смерти, и даже у гроба поэта, прожившего 26 лет в США и умершего на чужбине? Если сравнить наследие одного и другого, то кто более достоин изучения в школе?
P.S «На Линии». Текст скопирован с сайта Nalin.Ru. Равид Гор, 12.04.2017
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