Спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив, местные чиновники и жители домов напротив парка Победы обсудили проблему точечной застройки 12 апреля.

Напомним, участок земли рядом с домом №13 по ул. Спортивной, где расположены спортивная площадка клуба по месту жительства «Орленок», был продан несколько лет назад. Сейчас там стоит забор, огораживающий стройплощадку. На этом месте планируют возвести жилой дом. Стройкой занимается компания «Стройпроект».

Жители выступают против стройки не только, чтобы сохранить детскую площадку. Они опасаются, что строительство может привести к печальным последствиям, так как несущие стены дома №13 частично разрушены из-за коммунальной аварии и подвижного грунта. Инициативная группа жителей Спортивной не раз встречалась с местными чиновниками, но не находила ответов на многие вопросы. Поэтому бердчане обратились к Шимкиву. И тот, будучи жителем Бердска, не остался равнодушен к их просьбам.

По мнению Шимкива, встреча прошла достаточно продуктивно. Предложено несколько вариантов решения проблемы.

— Будет создана рабочая группа из жильцов и администрации. Они проведут договоры застройщикам, проговорят, нужно ли идти в суд… Найдут какой-то компромисс.

По словам Андрея Ивановича, стройка нового дома временно приостановлена. Возможно, застройщику предложат другой участок.

Подробности — в ближайшее время.

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