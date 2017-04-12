попросили удалиться со встречи жителей улицы Спортивной, спикера Заксобрания Андрея Шимкива и чиновников бердской администрации. Сегодня, 12 апреля, власть и бердчане обсуждали проблему точечной застройки. «Курьер. Среда. Бердск» не раз писал об опасениях жителей дома №13 по ул. Спортивной по поводу соседства с новостройкой под их окнами. Вот и в этот раз мы и представители других СМИ пришли на встречу, чтобы осветить очередной виток истории.

Но поприсутствовать на встрече, которая, к слову, проходила не в кабинете главы, а в актовом зале администрации, разрешили всего пару минут — для протокольной съемки. Затем корреспондентов попросили удалиться, сославшись на то, что после собрания для СМИ организуют пресс-подход к участникам. Сначала к журналистам подошла помощница главы Бердска Евгения Шестернина, затем — помощница Андрея Шимкива. Последняя пояснила, что присутствие прессы попросили ограничить «по просьбе Шестрнина», но пообещала, что представители власти обязательно ответят на все вопросы после.

Через минуту с аналогичными просьбами к журналистам обратился вице-мэр по вопросам развития местного самоуправления Алексей Сединкин. Он сообщил, что это не встреча с жителями, а «личный прием». На резонный вопрос, почему на «личный прием» пришло около 100 человек, в том числе и местные депутаты, конкретно ответить Алексей Владимирович не смог. Прессу выпроводили в соседний зал под недоуменные взгляды жителей.

Так называемый «прием» длился более часа. После чего корреспондентам все-таки организовали пресс-подход. Правда, многие жители так и не поняли, почему журналисты вышли из зала. Некоторые посчитали, что СМИ просто неинтересна их проблема, и потому обиженно замечали:

— Что ж вы только сейчас пришли? Вы все пропустили!

Перед общением с Шимкивом к журналистам вышел первый заместитель главы Бердска Александр Тужик. И ему тут же посыпались вопросы: почему выгнали прессу? Судя по всему, Александр Михайлович не совсем понял ситуацию, и даже слегка удивился, что журналисты не присутствовали на совещании. Поэтому отвечать решил Алексей Сединкин:

— Когда мы готовили эту встречу, пресс-служба Законодательного собрания совместно с администраций Бердска… Это был прием жителей Андрея Ивановича совместно с главой. Потом планировался пресс-подход, о чем вы все были уведомлены. Правда? Это прием жителей.

Автор видео Ксения Горелова

Тужик согласился. Дескать, на личный прием доступ прессе ограничен. Но журналисты справедливо заметили, что сие мероприятие не походило на прием. По формату это было общественное обсуждение. Тогда Александр Михайлович пообещал разработать регламент, где будет четко указано, «где пресса присутствует, когда, какой пресс-подход».

— Это не из-за того, что мы закрыты. Просто должен быть регламент, — подчеркнул Тужик. Сединкин добавил, что разработка такого положения продиктована и некими рекомендациями антитеррористической комиссии. Впрочем, потом чиновники оговорились, что они не испытывают проблем в общении с прессой. Дескать, определенные правила должны быть, чтобы не возникало впредь конфликтных ситуаций.

Вопросы о закрытости встречи задали и Шимкиву. Тот искренне удивился, что журналистов, оказывается, выпроводили за дверь.

— Я никого не просил (удалить прессу)… Мы же депутаты — люди открытые! Работаем с прессой. Так что вы зря тут на нас.

На этих словах лица местных чиновников поменялись на глазах. И уже после пресс-подхода в кулуарах прозвучали извинения. Неудобно, мол, получилось.

От редакции

«Засекречивание» собраний по проблемным вопросам, широко освещающимся в СМИ, никогда не добавляли очков к имиджу администрации. Это аксиома, которую бердским чиновникам пора бы выучить. Не припомним, чтобы журналисты «Курьера» или других местных изданий открывали двери администрации пинками или ломились бы на рабочие заседания с кулаками. Поверьте, уважаемые представители власти, мы в своем уме, и умеем различать рабочие непубличные встречи от общественных собраний. Без всяких дополнительных регламентов. Ну, а решение закрыть от прессы именно эту встречу — вообще за гранью здравого смысла. Остается только догадываться, на что рассчитывали авторы этой идеи. Скрыть содержание собрания, на котором присутствовали десятки человек, — это все равно, что утаивать шило в мешке.

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