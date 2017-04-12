Как отметил вице-губернатор, четыре новосибирских предприятия осуществляют научно-производственную деятельность в авиационно-космической сфере: ПАО филиал «Компания Сухой» НАЗ им. В.П.Чкалова, АО «Новосибирский авиаремонтный завод», АО «Бердский электромеханический завод», ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А.Чаплыгина». По итогам 2016 года численность работающих на этих предприятиях составила 8500 человек.

Доля объема производства НАЗ им. В.П.Чкалова по группе данных предприятий составляет более 85%. Благодаря внедрению новых технологий, в том числе в организации труда, внедрению нового оборудования за 2008-2015 годы предприятие увеличило объемы производства в шесть раз. Завод выполняет гособоронзаказ по выпуску боевых самолетов Су-34, осуществляет производство комплектов отсеков фюзеляжа для регионального пассажирского самолета «Сухой Суперджет-100». В 2016 году на НАЗ им. В.П.Чкалова изготовлено 23 комплекта отсеков фюзеляжа, а в 2017 году запланировано выпустить 32 комплекта.

За последние три года объем производства АО «Новосибирский авиаремонтный завод», единственного в мире завода, который ремонтирует практически всю гамму вертолетов марки «Ми», возрос в 1,7 раза. В 2017 году темп роста объема планируется на уровне 140%. АО «НАРЗ» развивает создание зарубежных центров технического обслуживания и ремонта: сервисные центры АО «НАРЗ» работают в Колумбии, Кыргызской Республике, ОАЭ, Республике Судан.

АО «Бердский электромеханический завод» является единственным изготовителем специальных приборов, применяемых в системах управления космических аппаратов, обеспечивающих безопасность страны. Более 40% объёма выпускаемой продукции завода составляет гражданская продукция и товары народного потребления. Продукция предприятия реализуется во всех регионах России, в шести странах ближнего и десяти странах дальнего зарубежья.

ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А.Чаплыгина» в последние годы провел большую работу по развитию малой авиации. СибНИА модернизировал самолет Ан-2, заменив поршневой двигатель производство которого было прекращено несколько десятилетий назад, на американский газотурбинный двигатель. Самолёт получил обозначение ТВС-2МС. 22 таких самолета уже начали перевозку пассажиров.

«Правительство Новосибирской области оказывает поддержку товаропроизводителям в различных отраслях промышленности. Все четыре предприятия, работающие в сфере авиации и космонавтики, на протяжении последних 10 лет участвовали в региональных программах развития промышленности. В целях формирования кадрового потенциала для НАЗ им. Чкалова была принята отдельная программа по созданию общеобразовательного консорциума. В 2016 году в форме субсидирования части затрат на приобретенное новое технологическое оборудование поддержку из областного бюджета получило АО «Новосибирский авиаремонтный завод» в размере 2 млн рублей», – подчеркнул Сергей Сёмка.

Справка

В целях создания условий для развития промышленного потенциала, повышения конкурентоспособности промышленных предприятий Новосибирской области, расширения производства наукоемкой продукции с 2015 года реализуется государственная программа Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 28.07.2015 №291-п.

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