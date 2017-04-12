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Отправил наркотик в «киндер-сюрпризе» по почте и получил 10,5 лет строгого режимаЗолотой из Бердска

Суд приговорил бердчанина к лишению свободы за распространение наркотиков в «киндер-сюрпризе», сообщили сегодня. 12 апреля, в прокуратуре Новосибирской области.

Советский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении 28-летнего жителя Бердска Ивана Золотого. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (в незаконном сбыте и пересылке психотропного вещества, совершенных в особо крупном размере).

— Суд установил, что весной 2016 года Золотой по предварительной договоренности с другом, проживающим за пределами области, из ложно понимаемых отношений товарищества незаконно приобрел для него в Новосибирске психотропное вещество в особо крупном размере. Золотой спрятал психотропное вещество в пластиковом яйце «киндер-сюрприз» и в мае 2016 года переслал в почтовом отправлении товарищу, — рассказали в облпрокуратуре.

После получения почтового отправления психотропное вещество обнаружено и изъято контрразведчиками. Суд приговорил Золотого к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Новости smi2.ru

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Отправил наркотик в «киндер-сюрпризе» по почте и получил 10,5 лет строгого режимаЗолотой из Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 апреля 2017 г. [17:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 70%

12 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 37%, облачность: 66%

13 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 71%

14 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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