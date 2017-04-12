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Суд приговорил бердчанина к лишению свободы за распространение наркотиков в «киндер-сюрпризе», сообщили сегодня. 12 апреля, в прокуратуре Новосибирской области.
Советский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении 28-летнего жителя Бердска Ивана Золотого. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (в незаконном сбыте и пересылке психотропного вещества, совершенных в особо крупном размере).
— Суд установил, что весной 2016 года Золотой по предварительной договоренности с другом, проживающим за пределами области, из ложно понимаемых отношений товарищества незаконно приобрел для него в Новосибирске психотропное вещество в особо крупном размере. Золотой спрятал психотропное вещество в пластиковом яйце «киндер-сюрприз» и в мае 2016 года переслал в почтовом отправлении товарищу, — рассказали в облпрокуратуре.
После получения почтового отправления психотропное вещество обнаружено и изъято контрразведчиками. Суд приговорил Золотого к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 апреля 2017 г. [17:30]
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