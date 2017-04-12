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Порошенко поменял закон для заочного осуждения Януковича за госизмену

Украинский президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс в части заочного правосудия, что позволит заочно арестовать экс-главу Украины Виктора Януковича, сообщается на сайте Верховной рады.

В середине марта украинский парламент принял изменения в закон о заочном осуждении скрывающихся от следствия лиц. По словам генпрокурора страны Юрия Луценко, после вступления в силу закон позволит начать судебные процессы по 190 делам, в частности в отношении бывшего президента страны.

В ноябре 2016 года Луценко зачитал уведомление о подозрении Януковичу по делу о госизмене. Адвокат экс-главы государства заявил, что его подзащитный не имеет статуса подозреваемого по этому делу, так как его надлежащим образом не уведомили о подозрении.

В конце января Генпрокуратура Украины заявила о завершении расследования дела против Януковича, защите было предложено ознакомиться с его материалами. Адвокаты настаивали на том, что следствие не завершено, поэтому они не могут начать работать с документами. Тем не менее, киевский суд обязал их ознакомиться с материалами до 5 марта.

Суд в Киеве выдал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по этому делу. Согласно украинским законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом, сообщает РИА Новости.

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Порошенко поменял закон для заочного осуждения Януковича за госизмену

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 апреля 2017 г. [17:10]

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Облачно, ветер: юго-западный
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