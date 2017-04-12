В девятый день после страшного террористического акта в питерском метро — 12 апреля — в Новосибирске прошла акция памяти погибших в Санкт-Петербурге. Ее провели Госавтоинспекция Новосибирской области совместно с ассоциацией таксомоторных перевозчиков Сибири и областной общественной организацией «Форпост», председателем которой является член Общественного совета при ГУ МВД России по Новосибирской области Ирина Морозова.

В акции участвовало более 30 автомобилей такси и экипажи Госавтоинспекции, которые выстроились в надпись «ПИТЕР» на площадке перед выставочным комплексом «Экспоцентр-Новосибирск», включили звуковые сигналы и проблесковые маячки.

Как рассказали организаторы акции, идея реализовать такой проект пришла под впечатлением как от тяжести последствий теракта, так и от действий жителей Санкт-Петербурга, которые показали всем пример человеческого участия и единения в трудную для города минуту.

По словам председателя организации «Форпост» Ирины Морозовой акция «Питер, мы с тобой!» стала проявлением памяти к погибшим, и в то же время – выражением солидарности ко всем жителям Санкт-Петербурга, принявшим самое активное участие не только в оказании помощи пострадавшим и их родственникам, но и проявившим человеческое отношение, сострадание и бескорыстность ко всем, кто в этом нуждался.

— Петербуржцы разных возрастов и профессий, вне зависимости от их взглядов и убеждений стали настоящим образцом культуры и показали отличный пример неравнодушия и взаимовыручки, — отметила Ирина.

Начальник Госавтоинспекции города Новосибирска Евгений Маслюк подчеркнул, что поддерживает проведение подобных акций и как человек, и как сотрудник Госавтоинспекции: — Петербуржцы в очередной раз показали нам важность и значение культуры для человека. Именно культура лежит в основе многих важных и правильных вещей, в том числе и безопасности людей.

Между тем, число жертв теракта в метро Санкт-Петербурга увеличилось до 14 человек (без учета террориста-смертника) — в больнице скончался один из пострадавших. Об этом ТАСС сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

«Да, я подтверждаю», — сказала она, отвечая на вопрос, действительно ли один из пострадавших скончался. Ранее в среду соответствующая информация появилась в городских СМИ.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Ленинградской области, 14-й жертвой теракта стал житель Гатчины.

«В связи с серьезной кровопотерей умер житель Ленобласти Игорь Постнов из Гатчины», — сказал собеседник агентства, уточнив, что мужчина скончался в 00:35 мск 12 апреля в Военно-медицинской академии в Петербурге.

Напомним, 3 апреля на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» в результате теракта погибли 13 человек.

По состоянию на 11 апреля, пострадавшими в петербургском метро признаны 102 человека. Половина из них находится в лечебных учреждениях.

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