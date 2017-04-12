Следственный комитет РФ располагает оперативной информацией о предложениях вознаграждения в случае задержания за участие в несанкционированной массовой акции 26 марта в Москве не только подросткам, но и другим участникам мероприятия.

— В настоящее время следователи главного управления по расследованию особо важных дел проверяют следственным путем эту информацию в рамках уголовного дела, расследуемого по ст. ст. 213, 317 и 318 (хулиганство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ. Об этом вскоре после антикоррупционных митингов, прокатившихся по все стране, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Пикет против коррупции прошел 26 марта и в Бердске. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на площадь Горького вышли около 40 человек. Они требовали ответа от Дмитрия Медведева по фактам, изложенным в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о якобы несметных богатствах премьера.

В добровольности протестовавших бердчан усомнился читатель «Курьер. Среда. Бердск» Алексин. Ему ответил письмом участник мартовского пикета Владимир Ковынев.

Дословно

«Я, наверное, гожусь вам в сыновья или даже во внуки. И тоже чувствую себя гражданином России и ненавижу фашизм. Согласно информации СМИ (не центральных, почему-то) 26 марта 2017 года в десятках городов России прошли акции протеста против коррупции. Поводом, а точнее последней каплей, переполнившей чашу терпения людей, действительно, стал фильм Навального.

Дело в том, что, может быть, вы не знаете, что это далеко не первый его фильм о коррупции. Расследования ФБК длятся не один год, и по всем материалам были обращения к профессионалам, как вы их называете. Только мало от этого толку. Сейчас распространена поговорка, которая вышла из силовых структур: «Главное во время расследования — не выйти на самого себя». Этим все сказано о борьбе с коррупцией в стране.

Я не обижаюсь на Вас за слова, что мы проплачены и откуда деньги на протесты. Я потратил на пикет один литр бензина. Людей, которые вышли со мной, я видел впервые. Хотя нет, вру. Я знал только одного человека, с которым мы работали 12 лет назад в одном пансионате. И мне стало стыдно за мои сомнения (идти или не идти), потому что этот скромный человек всю жизнь работает дворником.

И еще по поводу финансов и откуда они берутся. Я вижу, Вы человек неравнодушный и пользуетесь интернетом. Так вот, ФБК, в отличие от «героев» их расследований постоянно предоставляет отчет о своих деньгах. Миллионы людей по всей стране переводят Фонду деньги. Именно для его работы. А по поводу дешевизны расследования уголовных дел, прикиньте, сколько надо потратить, чтобы проверить виноградники в Италии.

Выше я написал, что материалы по коррупции ФБК передает силовикам, хотя по закону достаточно их публикации в СМИ, чтобы инициировать расследование. По поводу депутатов Госдумы Вы, да и все мы, уже опоздали. Они настолько срослись с этой коррупцией, что вряд ли серьезно захотят с ней бороться. А законов у нас и так хватает. Надо, чтобы они работали.

И последнее. Вот Вы предложили конфискацию у близких родственников коррупционеров. Я думаю, Вы не были бы рады отдать все свое имущество, если Ваш внук (к примеру) дал бы взятку гаишнику. А если уж совсем честно, то я вышел на пикет не только и не столько за Навального или против коррупции, сколько за будущее своих детей и внуков. И не только финансовое, но и моральное.

Не знаю, как Вы (а вернее, уже Вас) спрашивают ли они: «Что ты сделал, чтобы улучшить жизнь, кроме того, что честно трудился на благо тех, которые украли твои налоги?». Выйдя на акцию, я доказал себе, что я гражданин и вправе спросить чиновников (народных слуг): «Где деньги?». Вы, наверное, в силу своего возраста слышали о критериях оценки государства. Это то, как оно относится к самым беззащитным слоям — старикам и детям. Мы все прекрасно знаем размеры пенсий и детских пособий. Делайте выводы сами. С уважением, Владимир Ковынев».

Организатор бердского пикета Денис Пискунов тоже подтвердил «Курьер. Среда. Бердск», что участникам акции никто не платил — все вышли добровольно, узнав в СМИ о готовящемся мероприятии. По словам Дениса, он, как Владимир Ковынев, ни с кем из пикетчиков не знаком и 26 марта увидел их впервые.

Напомним, что на Дениса Пискунова завели административное дело за нарушение закона о митингах. Но по данным на 12 апреля дата суда еще не назначена.

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