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Минздрав не планирует выводить безработных и самозанятых россиян из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил «Интерфаксу» официальный представитель ведомства Олег Салагай.
«Минздрав России и Федеральный фонд ОМС с удивлением обнаружили распространенную в СМИ информацию о том, что якобы безработные и самозанятые россияне будут лишены бесплатных полисов обязательного медицинского страхования. Эта информация не соответствует действительности и является искажением позиции ведомств», — сказал Салагай.
«Ликвидации такой базовой социальной гарантии, как право на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОМС, не предусмотрено ни в одном из готовящихся законопроектов или нормативных актов», — подчеркнул он.
Салагай добавил, что любые совершенствования системы ОМС основываются на гарантированном праве всех граждан России на бесплатную медицинскую помощь.
Ранее в среду газета «Известия» сообщила, что Минздрав и Фонд обязательного медицинского страхования собираются лишить бесплатных полисов Обязательного медицинского страхования (ОМС) безработных и самозанятых россиян, отметив, что им теперь будет полагаться только «скорая помощь». Издание пришло к такому выводу, ознакомившись с докладом Минздрава «Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год».
В Минздраве подтвердили «Известиям», что разрабатывают поправки в законодательство, и добавили, что это инициатива ФОМСа.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 апреля 2017 г. [16:00]
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