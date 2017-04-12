Сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска во вторник, 11 апреля спасли пса. Он оказался на льдине в речке Иня в Первомайском районе. О происшествии в МАСС сообщили очевидцы.

Люди пытались сами спасти животное «всеми способами», рискуя собственной жизнью, однако ничего не выходило.

Сообщение в аварийно-спасательную службу поступило в 19:35 (нск), после чего было принято решение отправить экипаж спасателей на место, сообщили в МАСС.

— Накачав лодку и одевшись в гидрокостюм, спасатели добрались до собаки. Она была очень напугана и вся дрожала и никак не хотела заходить в лодку. Но после продолжительных уговоров все же поставила передние лапы на борт и шагнула в лодку, — рассказали спасатели.

Один из людей, находившихся на берегу, заявил о готовности оставить пса себе. Собаку отдали мужчине, который представился Сергеем.

Видео vk.com/mass54

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