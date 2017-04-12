Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Уплывшую на льдине собаку спасли в Новосибирске

Сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска во вторник, 11 апреля спасли пса. Он оказался на льдине в речке Иня в Первомайском районе. О происшествии в МАСС сообщили очевидцы.

Люди пытались сами спасти животное «всеми способами», рискуя собственной жизнью, однако ничего не выходило.

Сообщение в аварийно-спасательную службу поступило в 19:35 (нск), после чего было принято решение отправить экипаж спасателей на место, сообщили в МАСС.

— Накачав лодку и одевшись в гидрокостюм, спасатели добрались до собаки. Она была очень напугана и вся дрожала и никак не хотела заходить в лодку. Но после продолжительных уговоров все же поставила передние лапы на борт и шагнула в лодку, — рассказали спасатели.

Один из людей, находившихся на берегу, заявил о готовности оставить пса себе. Собаку отдали мужчине, который представился Сергеем.

Видео vk.com/mass54

Новости smi2.ru

  • Спасатели-кинологи со всей России неделю будут соревноваться в Бердске (0)
  • Спасатели-кинологи на вертолете доберутся до места поиска пропавших и переплывут реку в Бердске (1)
  • Ради одного окуня рисковали 28 рыбаков на отколовшейся льдине недалеко от Бердска (14)
  • Видео: Овчарка 10 дней просидела на цепи без еды и воды на берегу в Бердске (32)
  • Экстренное предупреждение: Из-за шторма возможны ЧС в Бердске (3)

Уплывшую на льдине собаку спасли в Новосибирске

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 апреля 2017 г. [15:45]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[21:00] Почему разрешили проезд машин на площади возле кинотеатра «Орион»...

[20:50] Имя Сталина постоянно всплывает в том или ином контексте

[18:25] Приостановили точечную застройку рядом с парком Победы в Бердске

Все новости

[21:00] Почему разрешили проезд машин на площади возле кинотеатра «Орион»...

[20:50] Имя Сталина постоянно всплывает в том или ином контексте

[18:25] Приостановили точечную застройку рядом с парком Победы в Бердске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 70%

12 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 37%, облачность: 66%

13 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 71%

14 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: