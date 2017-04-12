Начинающий бердский кинокритик 7 апреля посмотрел первый полнометражный фильм о Бердске «Деревня». Это был пятый показ кино, снятого начинающими кинематографистами, после февральской премьеры. Своим мнением он решил поделиться с читателями «Курьер. Среда. Бердск». Неблагодарное это дело, оценивать самодеятельный фильм. Всегда найдутся защитники, аргументами которых станут стандартные: «Сам бы снял», «На энтузиазме и без бюджета» и «Без опыта». Как то принято, что такую деятельность нужно исключительно хвалить, культивируя восхищение достойными аспектами и закрывая глаза на откровенно плохо сделанные вещи. Одним из таких сложных для критики фильмов для меня стала «Деревня» режиссёров Павла Медникова и Алексея Фромиллера. Это первый художественный фильм, снятый в Бердске. История повествует о злоключениях обычного провинциального парня Станислава, устроившегося тренером по греко-римской борьбы в интернат. На протяжении всего хронометража мы наблюдаем, как Стас взаимодействует с людьми, окружением. Волнуется, ругается, грустит. И в этом состоит главная проблема фильма. Он буквально зациклен на персоне главного героя. В фильме нет ни единой второстепенной сюжетной линии без участия нашего тренера. Раскрытие персонажа Станислава Найденова проходит в ущерб другим героям. В колоссальный ущерб, я бы сказал. Другие участники истории ничего, кроме ходячих функций из себя не представляют: приходят из ниоткуда, совершают определенную задачу/условие и спокойно выпадают из повествования в небытие. Хуже всего обошлись с детьми, а ведь они играют очень большую роль в сюжете. Проблемы с повествованием порождают проблемы с диалогами. Ох уж эти диалоги! При просмотре фильма я считал, сколько раз один и тот же персонаж произносит одну и ту же фразу. Люди так не говорят, вот уж не знаю, о чем думал сценарист. Все это подкрепляется зубодробительной актерской игрой. Смотреть на некоторых второстепенных персонажей и статистов можно было только сквозь смех. Станислав Найденов в каждой сцене выглядит неестественно. Хотя есть и те, кого хочется похвалить за достойный перфоманс на экране. В частности, хорошую игру показали Павел Тунеев и Павел Зенков. Наконец, перейдем к плюсам «Деревни». Операторская работа, как и работа со звуком, показала себя на достойном уровне. Не без огрехов, но на общем уровне — это светлый момент, который хочется хвалить и хвалит. Качество, геометрия и освещение сцен – многое было учтено, над многим поработали, на выходе получив красивый кадр. Еще один жирный плюс – музыка, композитор выдал несколько не просто хороших, но запоминающихся композиций, способных не только оттенить сцены фильма и дополнить повествование, но и зажить собственной жизнью, оседая в плейлистах зрителей «Деревни». Музыку специально для фильма написал со своим коллективом новосибирец Константин Жарков. Подводу итог: о чем же рассказала нам «Деревня»? Фильм о том, что даже самый самовлюбленный, глупый и эгоистичный человек может найти для себя то, за что стоит сражаться. Весь фильм главный герой находится в погоне за деньгами, за признанием, за самоутверждением и лишь в финале он освобождается от навязчивой идеи о себе любимом. При всех минусах «Деревни» ее можно назвать достойным началом кинематографа в Бердске. Если съёмочная группа учтет все свои ошибки в написании сценария и построении повествования, то в не таком уж и отдаленном будущем она сможет создать по-настоящему хорошее кино. Официальный трейлер художественного фильма «Деревня»После премьерного показа 22 февраля «Деревню» показали в Бердске уже несколько раз. Говорят, зрители есть на каждом сеансе. факты На потраченные на фильм деньги можно было купить недорогой автомобиль В кастинге участвовало 154 актера, все работали бесплатно Съемки продолжались 24 дня летом 2016 года

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