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Городской театр Бердска могут открыть в кинотеатре «Орион»

Проект создания в Бердске своего театра приобретает реальные очертания. О перспективах появления нового культурного объекта рассказал на заседании Совета старейшин мэр Бердска Евгений Шестернин.

Напомним, впервые идею создать в Бердске свой храм Мельпомены прозвучала в преддверии 300-летия города. А буквально через полгода, как отметил Шестернин, на федеральном уровне появилась программа по развитию театра в малых городах. И теперь появление в Бердске театра обсуждается не как мечта, а как проект. И его, кстати, поддерживает министерство культуры Новосибирской области.

— Мы думаем, что Городской дом культуры нельзя превращать в театр. Там уже есть свои творческие коллективы. Мы не можем их перенести, например, в ДК «Родина», — подчеркнул глава.

Театру необходимо свое отдельное помещение. Мэрия рассматривает несколько вариантов. В частности, это может быть здание кинотеатра «Орион». По словам Шестернина, арендатор этого помещения имеет большие проблемы с оплатой аренды и допускает «серьезные нарушения». Он уже предупрежден о возможном расторжении договора с ним. Впрочем, город нельзя лишить «важнейшего из искусств». Даже если речь идет об открытии театра. Поэтому, если арендатор и дальше не будет платить за аренду здания в центре города, кинозалы, возможно, перенесут в другое место. Например, в какой-нибудь торговый центр. Шестернин надеется, что эта проблема не перерастет в конфликт.

Примечательно, что похожая ситуация сложилась в Новосибирске. Там по суду выселяют из здания по ул. Максима Горького кинотеатр «Пионер». Туда планирует заселиться Новосибирский городской драматический театр им. Афанасьева.

Добавим, что помимо театра, в Бердске хотят создать театральный сквер.

— А вот пространство за ГДК могло бы стать театральным сквером своего рода. Там есть площадка. Ее надо уберечь от строительства многоквартирных дворов и оставить ее для культуры, — сообщил Шестернин.

Напомним, ранее инициативная группа бердчан рассказывала «Курьер. Среда. Бердск» о планах по возрождению сквера за ГДК. Совпадут ли желания горожан и властей, покажет время.

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Городской театр Бердска могут открыть в кинотеатре «Орион»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 апреля 2017 г. [15:20]

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